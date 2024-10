"Tình hữu nghị Việt - Nga giúp hai nước vượt qua những thời khắc khó khăn"

Nhắc lại những thăng trầm trong lịch sử, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính tình hữu nghị Việt - Nga đã giúp hai nước vượt qua mọi khó khăn, thiết lập quan hệ hợp tác bao trùm, toàn diện. Điều này được Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Nga trong cuộc gặp chiều 23/10 (theo giờ địa phương), tại thành phố Kazan, Nga. Thủ tướng Phạm Minh Chính tới đây tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng năm 2024 theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Người Việt tại Nga muốn góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới Báo cáo Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại Nga có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. Cộng đồng ngày càng lớn mạnh, có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và vị trí xã hội được củng cố, luôn hướng về quê hương, đất nước. Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi (Ảnh: Hồng Phong). Theo ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Nga, cộng đồng người Việt tại đây có khoảng 80.000 người, có niềm tin sâu sắc rằng mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới. "Chúng tôi làm gì cũng nghĩ mình là người Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Hoàng nhấn mạnh. Cho rằng học sinh, sinh viên là những người được hưởng thành quả từ mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Nga, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Nga Lê Huỳnh Đức cam kết sẽ học tập thật tốt để góp phần xứng đáng vào việc xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng hơn. Chia sẻ xúc động khi chứng kiến rất đông bà con người Việt Nam đến dự buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời động viên bà con trong giai đoạn khó khăn ở nước sở tại khi tình hình phức tạp và có nhiều biến động. Dù vậy, lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng khẳng định ông rất tự hào vì dù khó khăn, người Việt luôn biết cách vươn lên. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giá trị tình hữu nghị Việt - Nga trong việc giúp hai nước vượt qua những giai đoạn khó khăn (Ảnh: Hồng Phong). "Đây là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam được để lại từ thế hệ này qua thế hệ khác, đều có tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong khó khăn", Thủ tướng nhấn mạnh và dẫn lại câu đúc kết "Non cao cũng có đường trèo, đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi". Theo ông, đây là giá trị cao cả mà đi đâu, người Việt cũng phát huy được. Về hợp tác, Thủ tướng nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống lâu đời và cần trân trọng giữa Việt Nam và Nga. Cho biết Việt Nam có nhiều lớp lãnh đạo trưởng thành sau khi học tập ở Nga như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Phan Văn Khải…, Thủ tướng khẳng định hợp tác giữa Việt Nam và Nga xuyên suốt, bao trùm, toàn diện và tổng thể trên tất cả lĩnh vực. "Qua thăng trầm của lịch sử, tinh thần đoàn kết giữa hai dân tộc luôn được giữ vững và phát huy trong bất kỳ hoàn cảnh nào", Thủ tướng nói. Ông cho rằng nhiều người Việt trở lại nước Nga như trở về nhà, bởi Nga đối với Việt Nam luôn hài hòa, tôn trọng và quý mến, và Việt Nam đối với Nga cũng như vậy. Thủ tướng chia sẻ luôn tự hào vì một cộng đồng đa dạng, toàn diện, biết tôn vinh giá trị dân tộc và giá trị người Việt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông mong cộng đồng người Việt Nam tại Nga được tôn trọng, phát triển ổn định, ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng để góp phần đắc lực vào quan hệ hợp tác giữa hai nước. Việt Nam vừa kiểm soát lạm phát, vừa tăng trưởng Thông tin tới kiều bào về tình hình đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tiềm lực an ninh, quốc phòng được tăng cường. "Đây là điều kiện rất quan trọng để chúng ta phát triển đất nước, vì không nước nào có thể phát triển nếu không có ổn định chính trị, không đảm bảo các yếu tố an ninh, an toàn và an dân", Thủ tướng nhấn mạnh. Về kinh tế, ông cho biết kinh tế vĩ mô ổn định. Việt Nam kiểm soát được lạm phát và đặc biệt "tăng lương nhưng không tăng giá". Đây là điều khác với trước đây, thời điểm chưa tăng lương đã tăng giá. Lý giải cho sự khác biệt này, Thủ tướng cho biết chúng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp. Ví dụ, xác định việc tăng giá có thể tập trung vào lĩnh vực năng lượng, lương thực, thực phẩm nên các cơ quan đã chỉ đạo chuẩn bị thật tốt trong lĩnh vực này. Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh cùng bà con người Việt tại Nga (Ảnh: Hồng Phong). Điển hình, về nông sản đến nay xuất khẩu đạt 50 tỷ USD; gạo không những đủ ăn mà xuất khẩu 7 triệu tấn; dự trữ xăng dầu và điện cho sản xuất kinh doanh được đảm bảo. Những mặt hàng này được chuẩn bị tốt là yếu tố giúp giữ giá như vừa qua, theo lời Thủ tướng. Đặc biệt, ông nhấn mạnh điểm sáng khi Việt Nam vừa kiểm soát lạm phát vừa tăng trưởng, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo và có thặng dư. Đề cập tới chính sách với người Việt Nam tại nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài luôn phát triển, được bảo vệ quyền lợi hợp pháp… "Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam", Thủ tướng khẳng định. Ông đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nỗ lực hỗ trợ bà con, nhất là trong lúc khó khăn. Thủ tướng gợi ý có thể thiết lập bộ phận trực đường dây nóng 24/24h của Đại sứ quán để phản ứng nhanh chóng, kịp thời với những việc phát sinh. Ông mong bà con dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ hoàn cảnh nào cũng đoàn kết, lo cho cuộc sống ổn định để đóng góp cho nước Nga, cho quan hệ hai nước bằng những hành động, công việc cụ thể, cũng như đóng góp cho quê hương, đất nước. Hoài Thu (Từ Kazan, Nga)