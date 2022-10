Tinh gọn bộ máy, làm sao xếp 'ghế' tránh để cán bộ tâm tư?

Theo PGS.TS Ngô Thành Can (Học viện Hành chính quốc gia), việc sắp xếp lại bộ máy thời gian qua ở nhiều cơ quan, bộ ngành cho thấy đã có sự thu gọn về đầu mối, nhân sự cũng đã được sắp xếp. Tuy nhiên, điều mà PGS-TS Ngô Thành Can vẫn còn băn khoăn, đó là việc sắp xếp lại các vị trí lãnh đạo quản lý và tâm tư của cán bộ công chức.

"Khi 2, 3 đầu mối nhập làm 1, trưởng chỉ có 1, số lượng cấp phó bao nhiêu cũng phải thận trọng, vì thế có những người khi sáp nhập đầu mối sẽ không còn giữ chức vụ nữa, do vậy công tác tổ chức cán bộ để giải quyết câu chuyện này sẽ mất rất nhiều thời gian khi xem xét lựa chọn vị trí mới cho cán bộ nhưng không được để ảnh hưởng đến vấn đề quy hoạch".

PGS-TS Ngô Thành Can cũng cho rằng, "chìa khóa" để giải quyết những vấn đề này chính là mỗi cán bộ cần xác định cho mình tinh thần trách nhiệm, phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết, trước hết vì mục tiêu chung, có vậy mới bớt tâm tư. Theo PGS-TS Ngô Thành Can, Bộ Công an đã làm khá tốt công tác này.

"Năm 2018, là đơn vị có tổ chức bộ máy khá lớn nhưng có thể nói Bộ đã làm rất gọn công tác sắp xếp này, nhiều vị trí thôi giữ chức hoặc phải chuyển nhưng toàn ngành đã có được sự thống nhất để đạt được yêu cầu chung. Đây cũng là ví dụ mà chúng tôi thường lấy ra để làm dẫn chứng cho việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy chưa kể đây là một đơn vị có mô hình hoạt động, tổ chức đặc thù so với nhiều bộ khác", PGS-TS Ngô Thành Can cho biết.