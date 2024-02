Tin nhanh tối 6/2: Chuyến bay delay, xe khách nhồi nhét khách trên đường về quê ăn Tết

Lên chuyến xe này, gia đình anh T. bị nhân viên tùy ý sắp xếp không theo số ghế như trên vé đã đặt. "Tôi đặt vé từ trước rồi, số ghế cũng đã có rồi, nhưng cả hai cha con không có giường để nằm, phải nằm vật vờ giữa hành lang lối đi lên xe. Chỗ nằm chật chội, sợ con say xe nên tôi phải thức canh", anh T. bức xúc nói.

Chuyến bay về sân bay Nội Bài sẽ khởi hành lúc 15h20 nhưng vì lo sợ kẹt đường, quá tải khâu làm thủ tục nên gia đình chị Lan phải đến sớm hơn 2 giờ theo khuyến cáo của cơ quan chức năng.

Đến quầy check-in, chị Lan ngớ người khi nhận được thông báo chuyến bay sẽ khởi hành muộn, giờ bay mới vào 21h25 cùng ngày với "lý do khai thác". Không còn cách nào khác, cả gia đình chị Lan phải ngồi bệt xuống sàn chờ tới giờ lên máy bay.

Cũng rơi vào thế khó, vợ chồng anh Trương Quang Sơn đặt chuyến bay của Pacific Airlines về Quảng Ngãi vào 17h30 chiều 25 tháng Chạp, nhưng khi ra đến sân bay Tân Sơn Nhất thì được nhân viên hãng thông báo chuyến bay đã cất cánh vào buổi sáng. Gia đình anh buộc phải mua vé mới để chờ chuyến bay kế tiếp nếu trống ghế”.

Giải cứu bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ từ Huế vào TPHCM

Tối 5/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vào lúc 18h cùng ngày, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được tin báo từ Công an phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) về việc, có bé gái tên H.M.K. (SN 13 tuổi, ở Huế), bị một người lạ dụ dỗ lên xe Phương Trang để đi vào Nam.

CSGT đã kịp thời giải cứu bé gái 13 tuổi. Ảnh: Dân Trí

CSGT đã dừng ô tô khách Phương Trang, biển kiểm soát 51B-310.19 do tài xế Trương Văn Trung (SN 1991, ở Huế) điều khiển, chạy hướng từ Bắc vào Nam.