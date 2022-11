Tin công nghệ 25/11: Lý do khiến iPhone 15 tăng giá là không thể tránh khỏi

Sáng 24/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm quốc tế “Ngày An toàn thông tin Việt Nam”, Cốc Cốc đã ký kết thỏa thuận thành lập Liên minh tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dân trên không gian mạng (Liên minh) cùng 7 đơn vị sáng lập khác.

Các doanh nghiệp công nghệ tham gia Lễ ký kết thành lập Liên minh bao gồm: Viettel; VNPT; MobiFone; CMC; Bkav, VNG, Tiktok và Cốc Cốc. Theo Cục An toàn thông tin, sứ mệnh của Liên minh là thúc đẩy sự hợp tác giữa cơ quan nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến kỹ năng cơ bản để bảo đảm an toàn thông tin cho người dân khi tham gia sử dụng mạng. Từ đó, Liên minh giúp tạo dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, giảm thiểu sự cố mất an toàn thông tin và tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội số.

Các thành viên Liên minh cam kết, cùng chung tiếng nói, tích cực và trách nhiệm đóng góp để chung tay tạo “khiên chắn” giúp người Việt lên mạng an toàn, ông Nguyễn Vũ Anh - Tổng Giám đốc Cốc Cốc cho biết.

- 25% tổ chức, cơ quan được khảo sát từng bị tấn công mạng trong năm 2022

Theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), năm 2022, tình trạng tấn công mạng diễn ra khá phổ biến.

Mới đây VNISA đã thực hiện khảo sát 135 tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam về việc đảm bảo an toàn thông tin.

Kết quả cho thấy, cứ 4 tổ chức, doanh nghiệp thì có 1 đơn vị từng bị gián đoạn hệ thống - dịch vụ, bị tấn công mạng trong năm 2022; 76% tổ chức, doanh nghiệp chưa đủ nhân lực an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu hiện tại.

Bên cạnh đó, có 87% tổ chức, doanh nghiệp lo sợ yếu tố “Con người”, 58% đơn vị lo ngại về “Công nghệ” và 47% lo ngại về lỗ hổng trong “Quy trình”. Cùng với đó, 68% tổ chức, doanh nghiệp cho biết chưa đủ kinh phí đầu tư cho an toàn thông tin hàng năm. Do đó, theo đại diện VNISA, vấn đề an toàn thông tin cần được quan tâm hơn trong thời gian tới.