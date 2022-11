Tin công nghệ 11/11: Apple, Amazon bị tố cấu kết nâng giá iPhone, iPad

- Phát hiện hơn 1.700 lỗ hổng, điểm yếu an toàn thông tin trong hệ thống của cơ quan nhà nước

Theo bảng xếp hạng của Anphabe, OPPO Việt Nam nằm trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2022, tăng 19 bậc so với bảng xếp hạng năm 2021”. Đây là lần thứ 7 liên tục OPPO Việt Nam nhận được danh hiệu này. Trong nhóm ngành điện tử/ công nghệ cao/ thiết bị phụ trợ, OPPO Việt Nam là doanh nghiệp đứng thứ 4 (tăng 4 hạng so với bảng xếp hạng năm 2021), cũng như nằm trong top 15 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc.

Hội nghị Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022 do Anphabe - công ty tư vấn về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc - tổ chức đã chính thức công bố kết quả bảng xếp hạng “100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022”.

“Với chế độ mới, người dùng sẽ có thể tự do tùy chỉnh giao diện, kích thước văn bản, kích cỡ ứng dụng trên Màn hình chính, danh bạ và và các nút phím vật lý trên thiết bị của mình”, 9to5Mac báo cáo.

Cục An toàn thông tin vừa cho biết, trong tháng 10/2022, Hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) đã ghi nhận 517.627 địa chỉ IP của Việt Nam nằm trong mạng botnet (giảm 2,49% so với tháng 9/2022). Trong số đó có 224 địa chỉ IP của cơ quan, tổ chức nhà nước (20 địa chỉ IP Bộ/Ngành, 204 địa chỉ IP Tỉnh/Thành).

Cũng trong tháng 10, Hệ thống kỹ thuật đã ghi nhận có 1.768 điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin tại các hệ thống thông tin của các cơ quan tổ chức nhà nước. Các chuyên gia an ninh mạng nhận xét, số lượng điểm yếu, lỗ hổng nêu trên là rất lớn.

Do đó, Cục An toàn thông tin đã chỉ đạo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia triển khai đánh giá, xác định các lỗ hổng nguy hiểm, có ảnh hưởng trên diện rộng và hướng dẫn các Bộ/Ngành khắc phục. Đặc biệt, có một số lỗ hổng đã và đang được các nhóm tấn công lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công APT.

- Elon Musk chính thức bán tick xanh trên Twitter

Từ 9/11, Twitter triển khai gói thuê bao Twitter Blue mới, đắt hơn gói cũ 3 USD nhưng có thêm tick xanh.

Gói Twitter Blue cũ có giá 4,99 USD/tháng, không bao gồm tick xanh. Ban đầu, ông chủ mới Elon Musk muốn tính phí 20 USD/tháng song bị chê là quá đắt. Trước đây, tick xanh chỉ dành cho các tài khoản đã được mạng xã hội xác minh dựa trên một vài yêu cầu nhất định.

Không rõ Twitter sẽ áp dụng phương pháp xác thực danh tính nào khác khi giờ đây tick xanh cũng có thể mua.

Ngoài tick xanh, người dùng Twitter Blue còn thấy quảng cáo ít hơn một nửa, đăng video dài hơn, truy cập các tính năng mới khác như khả năng chỉnh sửa tweet. Với mức giá 7,99 USD và 50% quảng cáo, một số ý kiến cho rằng Twitter sẽ kiếm được ít tiền hơn vì gói thuê bao mới. Đặc biệt, Twitter sẽ phải chiết khấu cho Apple đối với các trường hợp đăng ký Twitter Blue qua app iOS.