Tiêu thụ ô tô tăng cao dịp cuối năm

Từ đầu năm đến nay, thị trường ô tô trong nước ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2023. Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số ô tô toàn thị trường trong nước tháng 10/2024 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ với doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.761 xe, tăng 6% so với tháng 9/2024, tăng 53% so với tháng 10/2023. Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 38.761 xe, trong đó bao gồm xe 30.245 du lịch, tăng 4%; 8.290 xe thương mại, tăng 13% và 226 xe chuyên dụng, giảm 8% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe, tăng 8% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc, tăng 3% so với tháng trước. Điều này cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang có xu hướng ưu tiên xe lắp ráp trong nước nhờ những lợi thế về giá thành và các ưu đãi tài chính. Tiêu thụ ô tô cuối năm tăng cao do nhu cầu của người tiêu dùng. (Ảnh minh hoạ). Theo báo cáo của Toyota Việt Nam, doanh số bán hàng trong tháng 10/2024 đạt 8.898 xe, tăng 25% so với tháng trước. Doanh số các dòng xe Toyota đều có sự tăng trưởng, một phần nhờ vào chính sách hỗ trợ phí trước bạ từ Chính phủ cho các mẫu xe lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó, Toyota cũng chủ động triển khai chương trình khuyến mại dành cho các mẫu xe như Vios, Yaris Cross, Veloz Cross, Avanza Premio và Corolla Cross, mang đến cho khách hàng cơ hội dễ dàng để sở hữu xe trong những tháng cuối năm 2024. Doanh số bán hàng của Hoda Việt Nam tháng 10 đạt 25.553 xe, chiếm 8,2% thị phần và tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Các hãng xe cũng đẩy mạnh chính sách bán hàng kích cầu tiêu dù cuối năm. (Ảnh minh hoạ). Theo nhận định của VAMA, kết quả ấn tượng này đến từ chính sách hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ từ ngày từ 1/9 tới 30/11. Đây cũng chính là thời điểm vàng cho việc mua sắm cuối năm của người tiêu dùng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Mặc dù doanh số bán xe tăng mạnh, lượng xe tồn kho vẫn là vấn đề lớn với các doanh nghiệp sản xuất ô tô trong nước. Cùng với đó, lượng xe tồn kho từ năm 2023 vẫn chưa được tiêu thụ hết trong khi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ chỉ được áp dụng 3 tháng và chính thức kết thúc vào chiều hôm qua 30/11. Do vậy, để thu hút khách hàng, các đại lý tập trung vào các ưu đãi như: Tặng bảo hiểm thân vỏ, với giá trị từ 10-20 triệu đồng; hỗ trợ một phần phí trước bạ, giảm trực tiếp từ 10-30 triệu đồng; tăng thời gian bảo hành xe lên 5-7 năm, tặng phiếu nhiên liệu có giá trị đến 10 triệu đồng... Những chương trình này sẽ giúp các hãng xe duy trì đà tăng trưởng khi bước vào tháng 12 này, giai đoạn được cho là cao điểm tiêu dùng cuối năm. PHẠM DUY