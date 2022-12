Thủy điện thông báo xả lũ lúc 2h sáng, người dân ứng phó không kịp

Công tác phòng, chống thiên tai, quy trình xả lũ cũng như vai trò của các công trình thủy điện, thủy lợi trong điều tiết cắt lũ là nội dung được đưa ra chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An khóa XVIII, chiều 8/12.

Phiên chất vấn tại hội trường liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Nghệ An chiều 8/12 (Ảnh: Hoàng Lam).

Nghệ An là địa phương chịu tác động nặng nề của thiên tai, nhất là lũ, lụt. Trong năm 2022, địa bàn phải hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại, 9 đợt nóng, 23 đợt sét, mưa lớn, mưa đá, mưa diện rộng... Thiên tai đã cướp đi sinh mạng của 11 người dân, khiến một người bị thương, 98 ngôi nhà hư hỏng hoàn toàn... nhiều công trình hạ tầng, nhà ở của người dân bị sạt lở, hư hỏng. Chỉ tính riêng bão số 4 vào cuối tháng 9, đầu tháng 10/2022 đã gây thiệt hại cho tỉnh Nghệ An hơn 1.000 tỷ đồng.

Nguyên nhân được ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ ra là do thời tiết ngày càng cực đoan và quá trình xây dựng công trình, nhà cửa lấn chiếm, gây cản trở dòng chảy, bồi lấp ao hồ chứa nước... "Lũ lụt ở Nghệ An trong năm 2022 không do thủy điện xả lũ gây ra. Trong năm qua, thủy điện trên địa bàn tỉnh không phải xả cắt lũ", ông Đệ thông tin.