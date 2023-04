Thủ tướng: TP.HCM cần giải pháp phù hợp với tình hình

“TP.HCM là đầu tàu về kinh tế của đất nước, kể cả đóng góp về GDP, ngân sách nên những cái vô hình ảnh hưởng tác động đến thành phố rất lớn. Thành phố phát triển tốt thì cả nước có tác động an toàn, nếu thành phố khó khăn thì cả nước cũng bị ảnh hưởng khó khăn”, Thủ tướng nói.

Thách thức

Báo cáo đoàn công tác, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương trong quý I ở mức rất thấp, thị trường tài chính gặp nhiều khó khăn, nợ xấu ngân hàng và áp lực đáo hạn trái phiếu có xu hướng tăng. Các doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm lao động và gặp khó về đơn hàng, nguồn vốn, sức mua người tiêu dùng giảm.

Theo đó, GRDP trên địa bàn Thành phố ước tăng 0,7% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,7%; doanh thu du lịch tăng 77,2% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút được gần 498 triệu USD vốn FDI, tăng 22,4% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,08%. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 124.796 tỷ đồng , đạt 26,6% dự toán năm…

Bên cạnh đó, hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị còn nhiều bất cập; quy hoạch, quản lý đô thị và sử dụng nguồn lực đất đai có mặt chưa hiệu quả; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế, môi trường đầu tư chậm được cải thiện...

Thị trường bất động sản của TP.HCM gặp khó khăn, vấn đề quản lý đô thị và sử dụng nguồn lực đất đai có mặt chưa hiệu quả. Ảnh: Quỳnh Danh.



Lãnh đạo UBND TP.HCM thẳng thắn nhìn nhận chuyển động của các cấp chính quyền còn chậm, thiếu đồng bộ. Một bộ phận lãnh đạo công chức, viên chức chưa thực sự tích cực trong công việc, thiếu tính chủ động, sáng tạo, thiếu quyết tâm cao trong thực thi công vụ.