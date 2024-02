Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà, chúc Tết tại Cần Thơ

Công tác chăm lo Tết cho người dân được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cả hệ thống chính trị quan tâm, chung tay, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động, người cao tuổi không nơi nương tựa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Gửi lời chúc mừng năm mới, Thủ tướng mong muốn Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; làm tốt hơn nữa việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao vật chất và tinh thần của người dân… Cần Thơ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ thành phố; góp phần cùng cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng yêu cầu Cần Thơ tổ chức các lực lượng ứng trực, đảm bảo an ninh, an toàn, an dân; kiểm soát tốt an toàn giao thông, nạn rượu chè, cờ bạc, các tệ nạn xã hội khác; sẵn sàng phòng cháy, chữa cháy; khám chữa bệnh kịp thời cho người dân khi ốm đau…

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát lại, những hộ dân nào còn khó khăn, yếu thế, ốm đau; đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội nào chưa được quan tâm… để kịp hỗ trợ, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình; không để ai không có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.