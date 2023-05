Sáng 1-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa. Tham gia đoàn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ,...



Tại tỉnh Nghệ An, báo cáo với Thủ tướng, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An có chiều dài khoảng 87,84 km thuộc Tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Tính đến thời điểm hiện tại, các địa phương tại tỉnh Nghệ An đã giải phóng mặt bằng được 87,84 km, đạt 100%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An ngày 1-5. Ảnh: H. Nguyên

Được biết, tiểu dự án đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có chiều dài 50 km với tổng mức đầu tư hơn 7.293 tỉ đồng, được chia thành 4 gói thầu xây lắp, dự kiến đến tháng 7-2023 sẽ hoàn thành. Đến nay, giá trị sản lượng thực hiện đạt 75,6%. Năm 2023, dự án được bố trí 1.675,3 tỉ đồng, hiện đã giải ngân 250,5 tỉ đồng, đạt 15%.

Tiểu dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài tuyến 49,3 km với tổng mức đầu tư 13.338 tỉ đồng. Dự án khởi công ngày 22-5-2021, hoàn thành tháng 5-2024, đến nay giá trị sản lượng của các nhà thầu đạt 34,8% giá trị hợp đồng, chậm 1,4% so với tiến độ điều chỉnh lần 3.

Sau khi nghe chủ đầu tư, địa phương báo cáo tiến độ dự án, công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần thi công quyết liệt, khẩn trương của các đơn vị kể cả trong những ngày lễ; ghi nhận tinh thần, trách nhiệm của tỉnh Nghệ An trong công tác giải phóng mặt bằng. Thủ tướng nhấn mạnh đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu phải phấn đấu khánh thành trước ngày 2-9-2023, vì người dân Nghệ An đang rất mong mỏi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ, trao đổi với người dân xung quanh dự án. Ảnh: H. Nguyên