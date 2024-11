Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Tổng thống Cộng hòa Dominica

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Abinader Corona cho rằng nhu cầu và tiềm năng mở rộng hợp tác Việt Nam - Cộng hòa Dominica còn rất lớn, cần tăng cường xúc tiến thương mại và đầu tư. Sáng 20/11 theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader Corona cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã có cuộc hội đàm tại Cung Quốc gia, ở Thủ đô Santo Domingo. Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm cấp cao đầu tiên kể từ khi Việt Nam và Cộng hòa Dominica thiết lập quan hệ ngoại giao (7/7/2005), hai nhà lãnh đạo coi đây là dấu mốc lịch sử và động lực quan trọng đưa quan hệ song phương sang giai đoạn phát triển mới sâu sắc và thiết thực hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Tổng thống Luis Rodolfo Abinader Corona và Phu nhân (Ảnh: Đoàn Bắc). Trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu kinh tế, xã hội của Chính phủ Cộng hòa Dominica, đặc biệt là việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hàng đầu khu vực, Tổng thống Luis Abinader Corona cũng bày tỏ ngưỡng mộ kết quả quan trọng về mọi mặt mà Việt Nam đã đạt được trong gần 40 năm đổi mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Abinader Corona nhất trí hai bên cần thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân. Việc này nhằm củng cố nền tảng quan hệ chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở vững chắc để mở rộng và nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader Corona cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tại cuộc hội đàm (Ảnh: Dương Giang). Cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác song phương, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, tránh đánh thuế hai lần, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, an ninh và phòng chống tội phạm, phát triển du lịch bền vững… Đáng lưu ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm đàm phán hiệp định mậu dịch tự do; hiệp định bảo hộ đầu tư; hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo và miễn thị thực phổ thông. Nhận định nhu cầu và tiềm năng mở rộng hợp tác kinh doanh và đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng - dầu khí, xây dựng, nông nghiệp và du lịch, hai bên chia sẻ sự cần thiết tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối doanh nghiệp. Điều này, theo các nhà lãnh đạo, nhằm tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của hai nước, đồng thời thông qua mỗi nước làm cửa ngõ tiếp cận thị trường của hai khu vực Đông Nam Á và Mỹ Latinh - Caribe. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên sớm đàm phán hiệp định mậu dịch tự do; hiệp định bảo hộ đầu tư (Ảnh: Dương Giang). Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Abinader Corona khẳng định cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương mà hai bên đều là thành viên, như Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Phong trào Không liên kết, khuôn khổ hợp tác Nam - Nam, Diễn đàn hợp tác Đông Á - Mỹ Latinh (FEALAC). Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí ủng hộ việc giải quyết các bất đồng, tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Rodolfo Abinader Corona gặp gỡ báo chí thông báo về kết quả hội đàm (Ảnh: Đoàn Bắc). Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Luis Abinader Corona đã có cuộc gặp gỡ báo chí chung và công bố Tuyên bố chung Việt Nam - Cộng hòa Dominica, khẳng định quyết tâm của hai Chính phủ và thông báo những phương hướng, biện pháp được hai bên nhất trí nhằm tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica trong tương lai. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân thăm chính thức Cộng hòa Dominica từ ngày 19 đến 21/11, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Dominica Luis Abinader Corona và Phu nhân. Cộng hòa Dominica là nước có nền kinh tế đứng thứ 10 ở Mỹ Latinh, đứng đầu khu vực Trung Mỹ và Caribe. Năm 2023, tăng trưởng GDP của Dominica đạt 121 tỷ USD, GDP đầu người 11.300 USD. Việt Nam và Cộng hòa Dominica chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ vào tháng 7/2005. Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Cộng hòa Dominica có nhiều bước phát triển mới tích cực. Hai bên duy trì trao đổi đoàn thường xuyên. Quan hệ kinh tế, thương mại có tốc độ tăng trưởng nhanh. Hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa hợp tác lớn trên các lĩnh vực. Hoài Thu (Từ Santo Domingo, Cộng hòa Dominica)