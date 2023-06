Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Tuyến cao tốc giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188,2km. Điểm đầu kết nối QL91 thuộc TP Châu Đốc (An Giang). Điểm cuối giao quốc lộ Nam Sông Hậu, kết nối đường dẫn cảng Trần Đề (Sóc Trăng). Tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Các bộ ngành, địa phương, nhân dân, nhà thầu cần chung sức đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, không đội vốn, không thất thoát vốn, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm người dân có cuộc sống và sinh kế ít nhất là bằng hoặc hơn nơi ở cũ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí".

Điểm đầu dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, vị trí ở TP Châu Đốc (An Giang) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ được chia làm 4 dự án thành phần do 4 địa phương có dự án đi qua làm cơ quan chủ quản.

Trong đó, dự án thành phần 1 chiều dài hơn 57km thuộc địa phận tỉnh An Giang và TP Cần Thơ do UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư 13.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 dài hơn 37km thuộc địa phận TP Cần Thơ do UBND TP Cần Thơ là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 chiều dài gần 37km thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang do UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư trên 9.900 tỷ đồng.

Dự án thành phần 4 có chiều dài gần 57km thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng do UBND tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.