Thị trường xe mới ảm đạm, khách hàng tìm đến ôtô đã qua sử dụng

Nhiều người tìm đến ôtô đã qua sử dụng thay vì mua xe mới. Ảnh: Đinh Thông.



Theo báo cáo do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 3 đã đạt 30.038 xe, tăng trưởng 30% so với tháng trước nhưng lại sụt giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe mới vẫn chưa khả quan

Tính từ đầu năm, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam đạt 70.392 xe, theo số liệu của VAMA. Trong đó, ôtô du lịch đạt doanh số 52.712 xe, sức tiêu thụ của xe thương mại ở mức 16.924 xe còn xe chuyên dụng chỉ đạt doanh số 756 xe.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam đã giảm đến 22%. Cú trượt ngã này chủ yếu đến từ nhóm xe lắp ráp khi lượng tiêu thụ ôtô nội địa trong 3 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 36.692 xe, giảm đến 34% so với quý I/2022.

Thị trường ôtô Việt Nam giảm doanh số trong quý đầu năm Doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam trong quý I, giai đoạn 2022-2023 (Số liệu: VAMA) Nhãn Ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước Ôtô nhập khẩu nguyên chiếc Doanh số quý I/2022 xe 55547 34958 Doanh số quý I/2023

36692 33700

Nhiều mẫu xe từng đạt doanh số cao trong năm 2022 như Toyota Vios (23.529 xe sau 12 tháng) hay Kia K3 (11.404 xe) thì nay chỉ có thể kết thúc quý I/2023 với doanh số lần lượt 2.195 xe và 879 xe, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình từng đạt được ở năm ngoái.