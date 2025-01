Thị trường chung cư Hà Nội và TP HCM diễn biến trái chiều

Thị trường chung cư ghi nhận bức tranh trái chiều tại hai đô thị đông dân nhất cả nước. Trong khi nguồn cung mới của thị trường nhà ở tại Hà Nội tăng trưởng mạnh thì TP HCM tiếp tục có nguồn cung mở bán mới hạn chế. Hà Nội tăngnguồn cung và giá sắp đuổi kịp TP HCM Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, trong năm 2024, nguồn cung căn hộchung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp ba so với năm 2023, vượt 30.900 căn và là nguồn cung mở bán mới theo năm cao nhất kể từ năm 2020. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ bán mở bán mới tại TP HCM thấp nhất kể từ năm 2013, với chỉ 5.050 căn hộ mở bán mới. Dù vậy, riêng trong quý cuối năm 2024, TP HCM đã ghi nhận nguồn cung mở bán mới tăng mạnh so với quý trước đó, gấp 26 lần quý III/2024. Tại Hà Nội, phần lớn nguồn cung mới trong quý IV tập trung vào các dự án cao cấp có pháp lý đầy đủ, được phát triển trong các đại đô thị ở Nam Từ Liêm và Gia Lâm vốn đã đi vào hoạt động với một lượng cư dân nhất định. Điều này đã dẫn đến việc tăng giá bán sơ cấp cũng như tốc độ bán hàng vượt mức 70% ở các dự án. Đặc biệt, khu vực xa trung tâm như Đông Anh và Văn Giang (tỉnh Hưng Yên giáp ranh Hà Nội) đang ghi nhận sự gia tăng nguồn cung cao cấp, thúc đẩy bởi sự phát triển của các dự án đại đô thị tại các khu vực này. Bên cạnh những nguồn cung cao cấp, thị trường Hà Nội quý này ghi nhận một dự án trung cấp mới ở khu vực ngoại thành Hà Nội (Thạch Thất) đã mở bán với tỷ lệ bán hàng tích cực, góp phần giải tỏa phần nào sự thiếu hụt nguồn cung phân khúc này trong thời gian qua. Về giá bán, tính đến quý IV/2024, giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội đạt 72 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì). Trong năm 2024, giá bán sơ cấp chung cư đã ghi nhận mức tăng mạnh, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023 và 12% so với quý trước. Đây là mức tăng cao nhất ghi nhận được trong vòng 8 năm trở lại đây tại thị trường chung cư Hà Nội. Còn TP HCM, căn hộ chung cư hiện tại có giá bán sơ cấp đạt trung bình 76 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tăng gần 24% theo năm. Mức tăng này là do hơn 70% nguồn cung mới trong năm tại Thành phố là các dự án cao cấp đến hạng sang và các dự án mở bán giai đoạn tiếp theo điều chỉnh giá bán tăng từ 10% đến 40% so với giai đoạn trước đó. Điển hình có dự án tại khu vực Thủ Thiêm chào bán giai đoạn cuối với giá bán căn hộ chung cư lên đến 490 triệu đồng/m2 thông thủy. Dù đặt ra mức giá sơ cấp chào bán cao, các chủ đầu tư cũng áp dụng nhiều chính sách bán hàng ưu đãi như thanh toán giãn lên đến 5 năm, chiết khấu từ 5% đến 16% cho thanh toán tiêu chuẩn. Do đó, tỷ lệ hấp thụ của các dự án mở bán mới đạt trung bình 70% trên số căn mở bán trong quý IV và cả năm 2024. Trong đó, một số dự án cao cấp đến hạng sang có kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm ghi nhận tỷ lệ bán gần 100% chỉ trong ngày mở bán. Tại thị trường thứ cấp, mặt bằng giá bán chung cư Hà Nội đang dần đuổi kịp mức giá tại TP HCM, đạt trung bình lần lượt 48 triệu đồng và 49 triệu đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT và kinh phí bảo trì). Tại Hà Nội, mức tăng giá bán thứ cấp duy trì đà tăng ổn định so với hồi đầu năm, tăng 5% theo quý. So với cùng kỳ năm ngoái, giá bán thứ cấp chung cư Hà Nội đã tăng hơn 26% theo năm, là mức tăng theo năm cao nhất ghi nhận được từ trước tới nay. Giá bán thứ cấp chung cư tại TP HCM tiếp tục đà tăng nhẹ, tăng trung bình 1% theo quý và tăng 7% theo năm. Tuyến Metro Số 1 bắt đầu vận hành thương mại từ cuối tháng 12/2024 đã kéo theo các dự án nằm dọc tuyến, điển hình tại khu vực quận 2 (cũ) và quận 9 (cũ) của TP Thủ Đức, ghi nhận giá bán thứ cấp bình quân tăng 2% - 3% theo quý và tăng gần 15% theo năm. Năm 2025, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, ước đạt hơn 31.000 căn mở bán, cao hơn so với năm 2024. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang. Bên cạnh đó, nguồn cung cũng dự kiến mở rộng ra các khu vực phía Nam (quận Hoàng Mai), phía Đông (quận Long Biên) và phía Tây (huyện Đan Phượng). Sự dồi dào của nguồn cung mới sẽ góp phần duy trì mức tăng trưởng giá bán sơ cấp. Giá chung cư sẽ “bớt sốt”? Đánh giá về phân khúc chung cư trong năm 2025, bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cao cấp CBRE chi nhánh Hà Nội cho biết, có một số yếu tố có thể kỳ vọng mặt bằng giá sẽ ổn định. Năm 2024, giá chung cư thứ cấp tại Hà Nội tăng trung bình hơn 26%. Mức tăng giá này được xem là cao nhất trong lịch sử ghi nhận được. Năm 2025, nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, ước đạt hơn 31.000 căn mở bán, cao hơn so với năm 2024, chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp, với sự gia tăng nguồn cung hạng sang. Lượng nguồn cung này được xem là tín hiệu tốt của thị trường. Lấy dẫn chứng số liệu nghiên cứu, bà An cho biết, sau cả năm có diễn biến giá nhanh thì mặt bằng giá trong quý IV/2024 có xu hướng tăng chậm lại. Tuy nhiên, bà An cũng lưu ý, việc thay đổi bảng giá đất trong năm 2025 là yếu tố khiến gia tăng chi phí đất đai, chi phí vốn đầu tư của chủ đầu tư. Từ đó, các doanh nghiệp có thể sẽ điều chỉnh giá bán để đảm bảo lợi nhuận. Bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội trong năm vừa qua, thị trường căn hộ bắt đầu được xem là một loại tài sản tích trữ. Theo bà Hằng, nếu trước đây người mua căn hộ đơn thuần là để ở hoặc đầu tư cho thuê, thì hiện nay họ còn kỳ vọng thêm vào sự tăng giá của căn hộ. Ngọc Mai