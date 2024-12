Thế giới năm 2024 qua những bức ảnh không thể quên

Vẻ kiêu hãnh pha chút thảng thốt trên khuôn mặt đầy máu của Donald Trump. Nỗi khổ đau cùng cực của bà mẹ Palestine nắm tay con mới chết vì xung đột ở Gaza. Thi thể lạnh lẽo cô độc của lính Nga, phút lãng mạn bên phím piano giữa đổ nát của người lính Ukraine. Thảm họa lũ lụt ở Kenya, cuồng phong ở Mỹ. Hay niềm vui chiến thắng của VĐV khuyết tật ở Paralympic Paris… Cùng nhìn lại năm 2024 qua những bức ảnh. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, Donald Trump, được mật vụ Hoa Kỳ bao vây sau vụ ám sát tại Pennsylvania. Ảnh: AP Ngày 13/7/2024, Donald Trump khi đang phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ngoài trời gần Butler, Pennsylvania đã bị Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi bắn bị thương ở phần phía bên tai phải. Crooks đã trèo lên mái nhà gần nơi ông Trump phát biểu và xả loạt đạn 8 viên bằng khẩu súng trường tự động kiểu AR-15. Nghi phạm ngay lập tức bị một tay bắn tỉa thuộc Đội phản công của Cơ quan Mật vụ tiêu diệt. Gabriel Medina, 30 tuổi, ngôi sao hàng đầu thế giới môn lướt sóng đến từ Sao Sebastiao, Brazil - bay trên bầu trời Thái Bình Dương và chỉ tay lên trời, khi thực hiện phần thi tài Olympic Paris 2024 tại Teahupo'o, trên Đảo Tahiti của Polynesia thuộc Pháp, vào ngày 29/7/ 2024. Ảnh: AFP Đó là khoảnh khắc Medina ăn mừng sau khi tạo ra những làn sóng hay nhất trong lịch sử Olympic, ghi được điểm 9,9 trên 10. Bức ảnh kỳ diệu này được ghi lại bởi Jerome Brouillet, nhiếp ảnh gia của hãng thông tấn AFP của Pháp. Cú bấm máy tuyệt hảo của Jerome Brouillet bắt được khoảnh khắc tấm ván của Medina trở thành mối liên kết giữa anh với mặt nước, lơ lửng trong không trung. Chỉ trong vài giờ, tấm ảnh này đã lan tỏa đi khắp thế giới, đúng như những gì BTC mong muốn khi chọn Tahiti xa xôi và kỳ lạ, ở Polynesia thuộc Pháp, để thi đấu. Gabriel Medina rất nổi tiếng ở Brazil và cũng là bạn của Neymar. Anh có 12,1 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Lãnh đạo mới của đảng Cải cách Vương quốc Anh Nigel Farage bị ngôi sao phim 18+ hắt ly sữa vào mặt trong buổi ra mắt chiến dịch tranh cử vào Quốc hội Anh của ông tại Clacton-on-Sea vào ngày 4/6/2024. Ảnh:Reuters Nigel Farage bị tấn công trong khi đang được lực lượng an ninh hộ tống rời khỏi điểm tổ chức. Kẻ tấn công là Victoria Thomas-Bowen, người mẫu chuyên sản xuất nội dung 18+. Cô gái 25 tuổi là một trong số những người phản đối chiến dịch tranh cử của ông Farage ở Clacton. Một con cáo băng qua bãi cỏ cháy ngùn ngụt ở Cohasset. Ảnh: AP Ngày 25/7/2024, đám cháy rừng Park Fire xả ra ở California (Mỹ) được ví như 'ngày tận thế'. Đây là vụ cháy rừng lớn thứ 13 trong lịch sử bang California, thiêu rụi khu vực rộng hơn 96.000 ha, phá hủy 134 ngôi nhà và đe dọa 4.200 căn khác. Hàng nghìn lính cứu hỏa đã được triển khai để chiến đấu với ngọn lửa. Đám cháy Park ở khu vực Butte đã thiêu rụi một khu vực rộng hơn cả thành phố Atlanta VĐV Santos Araujo (Brazil) ăn mừng sau khi giành chiến thắng ở nội dung chung kết 200 mét tự do nam - S2 trong Thế vận hội Paralympic 2024 ngày 2/9/2024. Ảnh: AP Paralympic Paris 2024 (Thế vận hội thể thao người khuyết tật) diễn ra từ ngày 28/8 đến 9/9 với 4400 VĐV tham dự ở 22 môn thi, 549 nội dung. Đây là lần thứ 2, Pháp đăng cai một kỳ Paralympic và là lần đầu tiên diễn ra tại Paris. Binh lính Israel tạo dáng chụp ảnh tại biên giới Dải Gaza ở miền nam Israel, với các tòa nhà bị phá hủy ở Gaza ở phía sau, vào ngày 19/2/2024. Ảnh: AP Người mẹ Palestine tên Buthayna Abu Jazar nắm tay con trai Hazma thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào Rafah, ở phía nam Dải Gaza ngày 9/5/2024. Ảnh: Reuters Lực lượng đối lập Syria ăn mừng ở thủ đô Damascus (Syria) sau khi lật đổ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: NYT Người Palestine nhận hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Bắc Gaza hồi tháng 4/2024. Ảnh: AP Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột. Văn phòng phụ trách Điều phối các vấn đề nhân quyền của Liên hợp quốc (OCHA) thừa nhận việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza là điều “gần như không thể” khi cửa khẩu quan trọng để hàng viện trợ vào Dải Gaza đã bị đóng cửa Trẻ em Palestine trong tị nạn Tel al-Sultan trang trí lều trại bằng đèn lồng trước tháng ăn chay Ramadan. Ảnh: Getty Những cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn của người Palestine tại thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza, đã gây ra vụ cháy lớn khiến ít nhất 45 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Một người phụ nữ lội qua nước lũ tại một khu dân cư ngập lụt ở Garissa, Kenya, vào ngày 9/5/2024. Ảnh: AP Kenya đã phải vật lộn với một trong những trận lũ tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây, trận lũ mới nhất trong một loạt các thảm họa thời tiết, sau nhiều tuần mưa lớn mà các nhà khoa học cho rằng có liên quan đến biến đổi khí hậu. Hơn 250 người đã thiệt mạng khi nước đục nhấn chìm toàn bộ ngôi làng, phá hủy đường sá và làm ngập các con đập. Theo Liên hợp quốc (LHQ), đây là trận lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ và đã khiến khoảng 700.000 người phải di dời. Một con quạ đậu trên hàng rào trước đền Taj Mahal giữa làn khói bụi dày đặc ở Agra, Ấn Độ. Ảnh: AFP Bắt đầu từ tháng 10/2024, hàng triệu người dân trên khắp miền bắc Ấn Độ và Pakistan đã phải trải qua nhiều tuần dưới lớp sương mù độc hại, chịu đựng một trong những chất lượng không khí tệ nhất từng được ghi nhận trong khu vực. Ô nhiễm không khí ở Ấn Độ đã được ghi nhận ở mức đỉnh điểm nguy hiểm trong ngày 18/11/2024, khi thành phố New Delhi ghi nhận Chỉ số chất lượng không khí (AQI) trung bình là 494. Gần 400 chuyến bay bị hoãn vì khói bụi ô nhiễm. Một số khu vực của New Delhi có mức độ ô nhiễm cao hơn 50 lần so với giới hạn an toàn được Tổ chức y tế thế giới khuyến nghị. Thi thể của hai người lính Nga trên một cánh đồng ở vùng Kharkiv của Ukraine, được chụp vào ngày 16/5/2024. Ảnh: Getty Nga đã dần giành được nhiều lãnh thổ hơn sau hơn 1000 ngày xung đột với Ukraine nhưng phải trả giá rất đắt về sinh mạng và vật chất. Một quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới 24 của Ukraine đang chơi đàn piano trong một tòa nhà bị đổ nát thị trấn Chasiv Yar thuộc vùng Donetsk. Ảnh: Reuters Một người đàn ông và chú được Cảnh sát biển Mỹ giải cứu trong cơn bão Helene hồi tháng 9/2024. Ảnh: AP Helene trở thành cơn bão gây chết người thứ 2 ở Mỹ 50 năm qua. Tính đến ngày 4/10, số người tử vong do ảnh hưởng của siêu bão Helene tại Mỹ đã tăng vượt mốc 200. Một cậu bé bò qua hàng rào dây thép gai ở biên giới khi những người di cư vượt biên từ Mexico vào El Paso, Texas ngày 22/3/2024. Ảnh: Reuters Hồi tháng 1/2024, một báo cáo của Chính phủ Mỹ ước tính cơ quan biên phòng nước này đã bắt giữ trung bình mỗi ngày hơn 6.400 người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico. Người biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul ngày 9/12 khi các nhà lập pháp bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol sau vụ thiết quân luật. Ảnh: NYT