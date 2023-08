'Thầy cúng không mê tín'

Đời sống văn minh, an ninh đảm bảo

Bà then Trần Thị Liên (thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn) kể, giờ chẳng còn ai quan niệm “nhà có bao người phải mổ từng ấy con gà, con lợn” nữa. Những lần đi làm then giải hạn, các bài cúng của bà ngắn gọn hơn nhưng vẫn đảm bảo giữ nét truyền thống của nghi lễ. “Mình đi lấy hoa chuối, đu đủ về, mình bảo là hoa chuối là con gà thiến, đu đủ là con lợn to, như vậy đều đủ đầy mà không tốn kém. Nhờ thế mà những nhà khó khăn họ cũng làm được, để cầu năm mới làm ăn mạnh khoẻ hơn, sức khoẻ dồi dào hơn”, bà Liên vui vẻ.

Người dân Lục Hồn tham gia Tổ tự quản đường biên, cột mốc; tổ nhân dân tự quản về ANTT cùng lực lượng biên phòng, công an.

Sau 3 năm triển khai mô hình, đời sống đồng bào các dân tộc ở Lục Hồn đã có những chuyển biến đáng kể. Đám cưới không thách cao, không làm quá linh đình, không phát thịt cho mỗi người không đi. Người Tày không tang ma lâu thì người Dao cũng làm Cấp sắc nhanh gọn; ai ốm đau không mời thầy “bắt ma” mà “bắt xe” tới bệnh viện, trạm xá; việc tảo hôn cũng chỉ còn rải rác. Trong thời gian cao điểm phòng chống dịch Covid-19, Lục Hồn nhanh chóng vận động người dân hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin, dù có nhiều thôn bản xa xôi, khó khăn.

Đặc biệt, không chỉ gói gọn trong đời sống tâm linh, các thầy cúng, thầy mo, bà then cũng có vai trò lớn trong phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Đặng Văn Bảo (thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn) cho biết, vừa là thầy cúng, vừa là trưởng họ, ông linh hoạt qua việc truyền dạy nghi lễ để trao đổi, nắm bắt tâm tư người Dao Thanh Y ở bản mình: “Chúng tôi luôn luôn trao đổi với các dòng họ Đặng, Lý, Phùn, phối hợp công an tuyên truyền về pháp luật, thường xuyên nhắc nhở các cháu phải chăm chỉ học hành, không nên đi theo những người làm ăn trộm cắp, Tết đến không đốt pháo, giao nộp vũ khí vật liệu nổ... Đặc biệt ở Ngàn Chuồng không có vi phạm về ma tuý”.