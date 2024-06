Tạp chí Time mở kho dữ liệu trăm năm tuổi cho công ty mẹ ChatGPT

Trước đó, vào tháng 5, OpenAI và tập đoàn truyền thông News Corp cũng công bố thỏa thuận tương tự, cho phép OpenAI truy cập các bài báo cũ và mới từ các tờ báo trực thuộc, bao gồm The Wall Street Journal, MarketWatch, Barron’s, The New York Post... Reddit cho biết sẽ hợp tác với OpenAI để đào tạo mô hình AI dựa trên nội dung của diễn đàn.

Các công ty AI đang đối mặt với nhiều vụ kiện vì cáo buộc vi phạm bản quyền. Tháng 12/2023, The New York Times đâm đơn kiện Microsoft và OpenAI, tố cáo vi phạm tài sản sở hữu trí tuệ liên quan đến nội dung báo chí xuất hiện trong dữ liệu đào tạo của ChatGPT. Tờ báo muốn Microsoft và OpenAI chịu trách nhiệm bồi thường hàng tỷ USD theo luật định và thực tế vì hành vi “sao chép và sử dụng bất hợp pháp các tác phẩm độc đáo của Times”, theo hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Nam New York.