Tăng chuyến bay, không để ùn tắc ở các trạm BOT trong dịp Tết 2024

Đây là những nội dung trong kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và bảo bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán 2024 vừa được Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng ký ban hành.

Cụ thể, với lĩnh vực hàng không, Bộ trưởng chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam tăng cường công tác kiểm soát an ninh, an toàn bay; tăng cường nhân lực, trang thiết bị soi chiếu để bảo đảm an ninh, an toàn và phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại trong các ngày cao điểm.