Tài xế xe cấp cứu vi phạm nồng độ cồn tại Quảng Bình

Tiếp tục thực hiện kế hoạch đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp xử lý theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn", ngày 20-21/9, Tổ công tác số 5 (Bộ Công an) phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, Đội CSGT Công an TP Đồng Hới lập chốt kiểm tra trên Quốc lộ 1 và một số tuyến đường trung tâm TP Đồng Hới.

Cụ thể, khoảng 21h50 ngày 21/9, Tổ công tác số 5 dừng, kiểm tra ô tô mang BKS 92E-22.XX do tài xế P.Đ.H. (SN 1975, trú tại Tam Kỳ, Quảng Nam) điều khiển. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng phát hiện tài xế H. vi phạm ở mức 0,243 mg/L khí thở.