Singapore muốn nhập trứng, thịt của Việt Nam

Theo ông Cao Xuân Thắng, Tham tán thương mại Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Singapore, thị trường này dù chỉ có 6 triệu dân nhưng là trung tâm thương mại của thế giới, nhiều DN đã tiếp cận được các thị trường lớn thông qua Singapore. "Trong chuyến công tác này, đoàn SFA tập trung khảo sát các đơn vị sản xuất các mặt hàng mà Việt Nam chưa được xuất khẩu chính ngạch sang Singapore như: thịt heo, thịt gà và trứng gà tươi tại Bình Phước, Tây Ninh và Long An. Qua đánh giá sơ bộ của họ, Việt Nam rất có tiềm năng trở thành nhà cung cấp những mặt hàng này, bởi các DN chăn nuôi Việt Nam có quy mô và trình độ quản lý tốt. Tuy nhiên, đây là những mặt hàng đặc thù, cần trải qua quá trình đàm phán 2 bên để thống nhất các biện pháp quản lý về an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm..." - ông Thắng nói.

Ông Trần Việt Hưng, Tổng Giám đốc Công ty CP Ba Huân, thông tin DN đã xuất khẩu được trứng gà tươi sang Hồng Kông (Trung Quốc) và Campuchia; còn trứng muối, trứng bắc thảo xuất khẩu sang nhiều thị trường hơn. Riêng Singapore lại đòi hỏi khắt khe về tiêu chuẩn, chất lượng dù sản lượng dự kiến không lớn. "Mục tiêu xuất khẩu sang thị trường này không phải về số lượng mà là cơ hội để chúng tôi cải thiện quy trình chăn nuôi, tăng chất lượng sản phẩm, tăng nội lực phục vụ thị trường nội địa và làm quen với việc xuất khẩu sang những thị trường khó tính khác" - ông Hưng nói.