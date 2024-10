Sau mấy tháng 'chát chít' mặn nồng, vợ điếng người khi gặp mặt tình yêu đẹp quen qua mạng

Cô và chồng đến với nhau do mối tình sét đánh, nhưng cả hai đều là những người có học, có hiểu biết sao không cùng ngồi chung để vun đắp hạnh phúc hôn nhân mà lại chọn cách sống ảo, hẹn hò với đối tác khác giới trên mạng nhằm thoả mãn đam mê cá nhân, nhằm giải quyết chuyện giận hờn nhỏ nhặt giữa vợ chồng mà không nghĩ đến hậu quả tai hại làm ảnh hưởng đến mái ấm gia đình? Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Giận chồng rồi lên mạng làm quen trai lạ, tôi chết điếng khi chạm mặt người tình ở ngoài đời, thì có cái kết đắng này là do cô tự chọn chứ nào ai dẫn dắt hay ép buộc cô đâu!

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thôi bây giờ có trách thì chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra. Theo tôi, cô nên xuống nước, xin lỗi chồng để anh ấy thấy cô chân thành, nghiêm khắc với sai lầm của mình mà từ đó chồng cũng biết anh ấy mắc khuyết điểm ở đâu để rút kinh nghiệm tự răn. Có như thế mới mong níu giữ được tình cảm vợ chồng, mới mong bảo toàn hạnh phúc gia đình cô nhé. Chuyện rắc rối mấy cũng có cách tháo gỡ, miễn sao vợ chồng cô nhận thức được sai trái của mỗi người, để cùng hợp tác khắc phục thì "thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" cô ạ. Vợ chồng cô đều là người có học, có hiểu biết, mong rằng tôi ít nói cô hiểu nhiều. Chúc cô nghị lực, tỉnh táo, quyết đoán để vợ chồng cô lại vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Theo Tiền phong