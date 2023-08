'Sáp nhập Hoàn Kiếm vào bất cứ quận nào đều không phù hợp'

KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam (Ảnh: Quốc hội).

Theo ông, Hà Nội còn rất nhiều việc cần làm, như quy hoạch tốt thủ đô, chuẩn bị thật tốt hạ tầng khi xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô, quy hoạch có hiệu quả hai bên sông Hồng, xây dựng thêm nhiều công viên và trường học… Vì thế, tính toán sáp nhập một quận quan trọng như Hoàn Kiếm vào thời điểm này hay cả giai đoạn tới, là không hợp lý.

"Với các đơn vị hành chính khác, nhất là cấp phường, xã, Hà Nội nên triển khai, xem xét đơn vị nào đủ điều kiện thì sáp nhập, nhưng với quận Hoàn Kiếm, không nên tính tới chuyện sáp nhập nữa mà nên giữ lại và tập trung đầu tư để phát triển", KTS Trần Ngọc Chính nhắc lại quan điểm.

Ông cho rằng nếu sáp nhập quận Hoàn Kiếm, mất sẽ nhiều hơn được. Và đặc biệt, việc này có thể khiến tâm lý nhiều người dân hoang mang.

Quận Hoàn Kiếm có yếu tố đặc thù để không phải sáp nhập

Phân tích về tiêu chuẩn và điều kiện sáp nhập, KTS Trần Ngọc Chính nhấn mạnh điều quan trọng nhất là trong Nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, có quy định rõ các huyện, xã thuộc không bắt buộc sáp nhập nếu có một trong các yếu tố đặc thù theo quy định.

Ví dụ, "đơn vị có địa giới đơn vị hành chính đã hình thành ổn định và từ năm 1945 đến nay chưa có thay đổi, điều chỉnh lần nào; hoặc đơn vị hành chính có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh hay có đặc điểm về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán riêng biệt mà nếu sắp xếp với đơn vị hành chính liền kề khác sẽ dẫn đến mất ổn định về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội".