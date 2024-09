Sắp cưới được vợ xinh đẹp và giàu có, tôi suy sụp muốn hủy hôn khi cô ấy chìa ra một tờ giấy

Háo hức chờ đón cho ngày kết hôn, tôi bỗng dưng suy sụp khi vợ sắp cưới đưa cho xem một tờ giấy. Tôi năm nay 27 tuổi, chuẩn bị kết hôn vào hơn 2 tháng tới. Tôi và bạn gái kém tôi 1 tuổi rất tâm đầu ý hợp, hai chúng tôi đẹp đôi và yêu nhau say đắm. Chúng tôi dù công việc bận, nhưng vẫn có khoảng thời gian bên nhau ngọt ngào. Ở độ tuổi chín chắn, chúng tôi xác định yêu nhau dài lâu và tiến tới hôn nhân. Khi mà tất cả mọi thứ thuận lợi, cả tôi và bạn gái đã tính đến chuyện kết hôn và được hai bên gia đình đồng ý. Vậy nên giữa tôi và cô ấy đã có mối quan hệ như là vợ chồng tương lai của nhau. Chúng tôi đã lên những kế hoạch cho một cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn. Bởi vậy cả hai hạnh phúc, cùng chờ đợi về một đám cưới trong tương lai gần. Hai bên gia đình cũng đã gặp gỡ, cùng nhau thống nhất về đám cưới với các nghi lễ phù hợp. Tôi vui mừng vì bố mẹ vợ tương lai quý mến, khen ngợi, giữa hai nhà không có bất kỳ một điểm lệch nào nên tôi nghĩ đám cưới của tôi sẽ rất vô cùng thuận lợi. Hàng ngày gặp nhau, chúng tôi rôm rả bàn chuyện chụp ảnh cưới, mặc váy cưới, đi du lịch hưởng tuần trăng mật sau cưới… Háo hức là thế, nhưng chuyện lại bất ngờ gặp sự cố khiến tôi rất khó xử. Cách đây một tuần, vợ sắp cưới của tôi có tới gặp và chìa ra cho tôi một tờ giấy. Cô ấy nói rằng tôi đọc kỹ, suy nghĩ kỹ trước khi đặt bút ký. Đó không khác gì bản "hợp đồng" hôn nhân, thỏa thuận trước giữa tôi và cô ấy về chuyện tiền bạc, nhà cửa. Đang háo hức cho hôn nhân, giờ hụt hẫng khi vợ sắp cưới đưa ra một yêu cầu. Ảnh minh họa Trong tờ giấy đó, vợ tương lai của tôi liệt kê rõ từng loại tài sản, tiền bạc của cô ấy có được trước khi kết hôn. Bao gồm nhà, xe ô tô, vàng và tiền tiết kiệm… Nếu như sau này nếu có ly hôn, những tài sản đó sẽ thuộc về cô ấy, tôi chỉ được chia những khoản tiền, tài sản khi hai người có được trong quá trình hôn nhân. Bỗng dưng tôi cảm thấy chuyện hôn nhân của mình nặng nề yếu tố vật chất, tôi hiểu là những tài sản đó của cô ấy do bố mẹ cho hoặc vất vả kinh doanh mà có. Bản thân tôi không hề tính toán đến những thứ mà không phải do tôi làm ra. Hiện tại thu nhập của tôi và vợ tương lai cũng chênh lệch nhau, cô ấy có thể kiếm được gấp tôi mấy lần. Vợ sắp cưới động viên và nói rõ: "Chúng mình cưới nhau mong sống cả đời với nhau. Em không mong muốn chuyện đáng tiếc xảy ra, nhưng anh cũng thông cảm với em, là phụ nữ cũng phải tính đến phương án đảm bảo quyền lợi cho mình và con. Mong anh nghĩ đơn giản chuyện này. Việc này rất quan trọng, anh cứ suy nghĩ kỹ rồi hãng ký tên để em còn biết đường". Tôi rất bất ngờ, tôi chỉ muốn cuộc sống tương lai gắn bó với người mình yêu. Chuyện cô ấy có sẵn nhà cửa, ô tô và tiền tiết kiệm, chẳng nhẽ tôi lại bắt cô ấy đi thuê nhà rồi ở khổ cực với tôi. Mọi phương án tôi suy nghĩ đều không tốt cho cả hai, vậy nên tôi rất buồn khi bản thân mình yếu kém, không giàu có xứng tầm với cô ấy. Mấy hôm nay, tôi nghĩ nhiều đến tương lai hôn nhân của mình. Tôi sẵn sàng không nhận bất cứ thứ gì nếu như xảy ra ly hôn. Nhưng tôi đang nghĩ rằng vợ tương lai của mình không tin tưởng, tôn trọng mình. Tôi biết cô ấy yêu tôi, quyết định kết hôn với một người như tôi đã khẳng định điều đó. Nhưng nếu như không có tờ giấy cô ấy đưa, chắc bây giờ tôi đã không phải khổ tâm như bây giờ. Cảm thấy tự ti và cả tự ái vì nghĩ rằng cô ấy đang thiếu tôn trọng tôi. Tôi có nên nghĩ tới chuyện hủy hôn hay là cứ chấp nhận mọi thứ để được sống bên người mình yêu? Hãy cho tôi lời khuyên! Theo Gia Đình & Xã Hội