Quốc lộ 1A qua Quảng Bình ngập sâu, giao thông chia cắt

Ngày 28/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) ngập sâu, giao thông chia cắt. Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình ngập sâu ở nhiều vị trí. Ảnh: Báo GT Theo thông tin từ Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6, tính đến 05 giờ 45 phút ngày 28/9, trên các tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa phận huyện Lệ Thủy, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình bị ngập, các phương tiện không thể lưu thông. Cụ thể, đoạn Km658+800 đến Km658+900 nước ngập mặt đường 30 đến 50cm; đoạn Km665+800-Km667+00 nước ngập mặt đường 20 đến 40cm; đoạn Km681+300 ÷ Km681+600 nước ngập mặt đường 50cm. Đoạn Km686+500 đến Km687+00 nước ngập mặt đường sâu 0.6m; đoạn Km696+600 đến Km697 nước ngập mặt đường sâu 0,5m. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, lực lượng chức năng đã tổ chức chốt chặn và phân luồng giao thông cho các phương tiện di chuyển vào đường tránh lũ. Sạt lở taluy dương trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: Báo GT Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình, mưa lớn từ hôm qua đến nay khiến nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 1 bị ngập sâu. Đơn vị huy động toàn bộ quân số phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ lập rào chắn ở những vị trí ngập sâu để đảm bảo an toàn. Cùng đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh cũng ngập sâu nhiều vị trí. Đến sáng nay (28/10), mực nước đã rút, các phương tiện có thể lưu thông bình thường.