Quá tải bệnh nhân đột quỵ

Bệnh nhân nhanh chóng được chẩn đoán nhồi máu não giờ thứ 1 do tắc động mạch não giữa, chỉ định dùng thuốc tiêu huyết khối, can thiệp tái thông mạch máu. Nhờ đến sớm, can thiệp kịp thời, nam bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn…

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân quê ở Hưng Yên vào Trung tâm Đột quỵ với triệu chứng liệt nửa người trái hoàn toàn và nói ngọng giờ thứ 1. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào nhóm báo động đỏ. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tắc mạch cảnh giờ thứ nhất. Chỉ trong 35 phút từ lúc nhập viện bệnh nhân được dùng thuốc tiêu huyết khối.

PGS.TS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết đây là 2 trong 6 ca đột quỵ được các bác sĩ tại Trung tâm tiếp nhận và xử trong trong 1 đêm trực. Họ đều là những người tuổi còn trẻ, nhiều nhất là 45 tuổi và trẻ nhất là 32 tuổi. Trong 6 ca cấp cứu, có 4 ca đột quỵ được tái thông hiệu quả, có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.