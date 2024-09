Quả ớt "siêu cay" khiến cả thế giới phải khiếp sợ

Giống ớt lai Pepper X, đến từ Hoa Kỳ, đã chính thức phá vỡ kỷ lục và trở thành loại ớt cay nhất thế giới. Được phát triển bởi chuyên gia ớt nổi tiếng Ed Currie, Pepper X có độ cay vượt xa phần lớn các bình xịt hơi cay mà lực lượng cảnh sát sử dụng trong công tác trấn áp tội phạm. Kỷ lục mới trong thế giới ớt cay Pepper X đạt kỷ lục Guinness với độ cay trung bình lên tới 2,69 triệu đơn vị trên thang đo Scoville Heat Units (SHU), gần gấp đôi so với giống ớt Carolina Reaper – giống ớt từng giữ kỷ lục trước đó do chính Ed Currie tạo ra. Pepper X, loại ớt cay nhất thế giới. Trước đây, Carolina Reaper được ghi nhận có độ cay lên đến 1,64 triệu SHU, nhưng với sự ra đời của Pepper X, ngôi vị này đã bị lật đổ. Để dễ hình dung, một trái ớt jalapeño nổi tiếng của Mexico có độ cay chỉ khoảng 5.000 SHU, trong khi bình xịt hơi cay của cảnh sát đạt 1,6 triệu SHU. Pepper X không chỉ đánh bại Carolina Reaper về độ cay mà còn vượt qua cả bình xịt dùng để cưỡng chế gấu, vốn chỉ đạt mức 2,2 triệu SHU. Pepper X và cha đẻ Ed Currie Hành trình tạo ra Pepper X Ed Currie, người đến từ tiểu bang South Carolina, đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu và lai tạo để tạo ra giống ớt này. Hành trình tạo ra Pepper X kéo dài suốt 10 năm với các thí nghiệm lai tạo giống, và thêm 5 năm để kiểm chứng và khẳng định Pepper X là một giống ớt hoàn toàn mới. Giống ớt này là sự lai tạo giữa Carolina Reaper và một loại ớt đến từ Michigan mà Currie không tiết lộ. Pepper X có màu vàng xanh đặc trưng và mang hương vị thoang thoảng của đất sau khi hết cảm giác cay, khác biệt so với vị ngọt của Carolina Reaper màu đỏ với đuôi giống bọ cạp. Cảm giác cay khắc nghiệt Ed Currie không thể quên lần đầu tiên nếm thử Pepper X. "Cảm giác cay nóng kéo dài trong miệng suốt ba tiếng rưỡi, sau đó là những cơn chuột rút và co thắt kinh khủng. Tôi phải dựa vào một bức tường đá cẩm thạch dưới cơn mưa, rên rỉ trong đau đớn," ông chia sẻ. Đến hiện tại, chỉ có khoảng 5 người, bao gồm chính Currie, đã hoàn toàn ăn hết một trái Pepper X. Capsaicin, hợp chất tạo nên vị cay trong ớt, tuy không gây hại về mặt thể chất nhưng khiến cơ thể phản ứng mạnh mẽ. Khi ăn ớt, não bộ con người kích hoạt cảm giác bỏng rát như một phản xạ bảo vệ. Tuy nhiên, cảm giác cay cũng kích thích cơ thể sản sinh hormon endorphin và dopamine, tạo ra cảm giác hưng phấn mà Currie mô tả là "gây nghiện". Điều này đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu y tế, những người đang tìm cách ứng dụng capsaicin trong việc phát triển thuốc giảm đau. Tương lai của Pepper X và cuộc đua tìm kiếm giống ớt cay hơn Mặc dù Pepper X đã chính thức trở thành giống ớt cay nhất thế giới, Ed Currie khẳng định cuộc hành trình của ông vẫn chưa dừng lại. Ông đang tiếp tục phát triển các giống ớt mới với độ cay cao hơn và hương vị độc đáo hơn. Trong những nhà kính bí mật tại hạt York, South Carolina, Currie và nhóm của mình đang không ngừng lai tạo và nghiên cứu để tạo ra những giống ớt thách thức mọi giới hạn về độ cay. Với Pepper X, Ed Currie đã không chỉ tạo ra một kỷ lục thế giới mới mà còn tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của mình trong lĩnh vực lai tạo giống ớt. Ông chia sẻ: "Pepper X chưa phải là đỉnh cao. Vẫn còn những giống ớt cay hơn đang được phát triển trong phòng thí nghiệm của tôi." Trong khi đó, Currie cũng khuyến cáo mọi người không nên vội thử ăn loại ớt này mà cần có quá trình làm quen dần với độ cay. Pepper X không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngành nông nghiệp và ẩm thực mà còn mở ra cơ hội cho những nghiên cứu và ứng dụng mới trong y học và công nghệ thực phẩm.