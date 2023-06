Qua câu nói của cháu trai, tôi vô tình biết được bí mật của em rể

Em gái tôi lấy chồng gần, thường xuyên chở con trai về nhà chơi. Riêng em rể tôi thì ít khi về nhà vợ, chỉ những dịp giỗ, Tết, cậu ấy mới về một lúc rồi lấy lý do đi ngay. Ban đầu, gia đình tôi còn sợ hôn nhân của em gái gặp vấn đề nên cứ hỏi suốt nhưng em gái khẳng định vẫn rất hạnh phúc. Em tôi chỉ nói do tính chồng mình không thích đến chỗ đông người nên mới ít về nhà vợ. Thấy không hợp lí lắm nhưng đó cũng là chuyện riêng của vợ chồng em nên chúng tôi không hỏi sâu vào.

Năm ngoái, em gái tôi bị bệnh nặng, phải điều trị ở bệnh viện hơn 2 tháng. Em rể đến hỏi vay tiền tôi, tôi cũng đưa cho cậu ấy 70 triệu và cho thêm 20 triệu nữa. Bố mẹ tôi cũng cho con gái 10 triệu. Cũng may sức khỏe của em gái tôi tiến triển tốt nên được về nhà. Tuy nhiên, em không đi làm công ty được nữa mà chỉ buôn bán lặt vặt, kiếm đủ tiền ăn hàng ngày.