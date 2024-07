Phát hiện thêm 68 website giả mạo thương hiệu để lừa đảo người dùng Việt

Đối tượng lừa đảo tạo gần 300 website giả mạo trong 4 tháng

Tạo website giả mạo thương hiệu của các cơ quan, tổ chức là một trong những thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều trên không gian mạng Việt Nam.

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), thời gian qua, trong quá trình kiểm tra, rà soát an toàn thông tin trên không gian mạng, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia - NCSC trực thuộc cơ quan này đã ghi nhận 124.928 địa chỉ website giả mạo các cơ quan, tổ chức.

Trong tháng 6 vừa qua, các ngân hàng, tổ chức tài chính tiếp tục là nhóm doanh nghiệp bị các đối tượng xấu tạo lập website giả mạo thương hiệu để lừa đảo người dùng. Ảnh minh họa: T.Hiền

Phân tích của các chuyên gia của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia chỉ ra rằng, mục tiêu hướng đến của các đối tượng lừa đảo là lừa người dân thông qua giả mạo các website của cơ quan chức năng, các tổ chức tài chính - ngân hàng, các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.