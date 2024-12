Phát hiện loài động vật "nửa chồn nửa gấu" trong rừng Quảng Bình

Cầy mực có hình thể và bộ lông khá giống loài gấu nên thường bị nhầm là gấu. Chúng thuộc chi Arctitis, là sự kết hợp của gấu (arktos) và chồn (iktis), đôi khi chúng còn được gọi là gấu chồn. Ngày 18/12, lãnh đạo Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong (Quảng Bình) xác nhận, vừa phát hiện một cá thể cầy mực quý hiếm trong lâm phần do đơn vị quản lý. Cá thể cầy mực được bẫy ảnh ghi nhận khi nó đang di chuyển trên mặt đất. Đây là cá thể cầy mực đầu tiên được phát hiện ở khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong nói riêng và Quảng Bình nói chung. Cá thể cầy mực do bẫy ảnh ghi lại (Ảnh: Ban Quản lý khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong). Các cá thể cầy mực có chiều dài cơ thể 60-95cm, đa số có bộ lông đen tuyền trừ phần mõm phớt trắng. Lông của cầy mực dài, thô, xù; đuôi dài, rậm lông, có gốc đuôi lớn và thon dần về phía mút đuôi. Đây là loài có hình thể và bộ lông khá giống loài gấu nên thường bị nhầm là gấu, thuộc chi Arctitis, là sự kết hợp của gấu (arktos) và chồn (iktis), đôi khi chúng còn được gọi là gấu chồn. Loài cầy mực có tập tính ăn đêm, ngủ trên các cành cây, thức ăn chính là trái cây, ngoài ra chúng còn ăn trứng động vật, mầm cây, lá cây và các loài động vật nhỏ. Cầy mực có thể đạt tuổi thọ trên 20 năm, là động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo sách đỏ Việt Nam. Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu - Khe Nước Trong là nơi cư trú của 76 loài thú, 214 loài chim và 671 loài bò sát. Trong đó có rất nhiều loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cao. Đặc biệt, khu vực này còn bảo tồn được một diện tích lớn kiểu rừng nhiệt đới thường xanh còn tính chất nguyên sinh trên vùng đất thấp; kiểu rừng này đã trở nên rất hiếm ở Việt Nam do bị tác động mạnh và đã bị thu hẹp ở các vùng khác. Khu vực này còn là một trong những khu vực có giá trị cao về đa dạng sinh học của dãy Trường Sơn, được nhiều tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên đánh giá cao.