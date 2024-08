Phan Thiết sắp khai trương phố ẩm thực đặc sản

Kế hoạch này được xây dựng và triển khai theo định hướng xây dựng mô hình phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và điều kiện thực tiễn của thành phố du lịch biển Phan Thiết. Thông qua đó, địa phương cũng tăng cường giới thiệu quảng bá du lịch ẩm thực truyền thống của Bình Thuận đến du khách trong lẫn ngoài nước.

Được biết lộ trình thực hiện theo 4 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (từ nay đến đầu tháng 9/2024) tập trung khảo sát nhu cầu, tiến hành xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp, vận hành, quản lý… Tiếp đến giai đoạn 3 (từ tháng 9 - 11/2024) đưa vào hoạt động thí điểm phố ẩm thực và giai đoạn 4 sẽ tiếp nhận ý kiến phản hồi từ cơ sở kinh doanh, người dân.

Trong tháng cao điểm du lịch hè - tháng 7/2024, toàn tỉnh Bình Thuận ước đón thêm 885.700 lượt khách, tăng hơn 3% so tháng trước đó và tăng 8,67% so cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến nay, du lịch Bình Thuận đã thu hút khoảng 5.473.400 lượt khách (so cùng kỳ năm 2023 tăng 5,63%), riêng khách quốc tế có 235.900 lượt (tăng gần 63%) và phần lớn là khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Đức, Anh, Mỹ…

Với sự chuẩn bị chu đáo cũng như triển khai các chương trình hút khách vào dịp hè, nhờ đó doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn Bình Thuận trong tháng này cũng đạt gần 2.160 tỷ đồng, tăng 3,14% so tháng đầu hè và tăng 3,63% so cùng kỳ năm ngoái. Như vậy qua 7 tháng của năm 2024, doanh thu du lịch toàn tỉnh ước đạt 14.020,9 tỷ đồng (tăng 4,42% so cùng kỳ năm ngoái), chủ yếu đóng góp từ doanh thu dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống.