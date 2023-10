Ô tô chiếm làn số 1 chạy 'rùa bò' rất phổ biến trên cao tốc

“Đặc biệt nhiều phương tiện dù chạy với tốc độ dưới 40km/h nhưng vẫn đi ở làn số 1 khiến cho các xe phải vượt về phía bên phải. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy xe con và xe khách có xu hướng chạy với tốc độ cao hơn ôtô tải, tuy nhiên, có nhiều phương tiện xe con vẫn đi với tốc độ rất thấp ở làn số 1. Trường hợp này hay gặp đối với xe tập lái”, TS. Đặng Minh Tân thông tin.

Trước thực trạng này, TS. Đặng Minh Tân kiến nghị cần phát triển các quy định pháp luật, các giải pháp quản lý, kỹ thuật và chế tài về việc sử dụng làn đường trên hệ thống đường cao tốc Việt Nam góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông.

Trước mắt, theo ông, với tuyến đường cao tốc có 6 làn xe có thể nghiên cứu triển khai phương án tổ chức giao thông với xe tải chỉ được đi ở làn số 2 và làn số 3. Đồng thời tăng cường sử dụng một số giải pháp sử dụng biển báo khuyến khích các phương tiện đi chậm đi về bên phải và nhường đường cho xe vượt.