Nước sông Gianh dâng cao, có nơi ngập sâu 4m

Mưa lớn từ chiều tối và đêm 19/9 khiến nước trên sông Gianh dâng cao, gây ngập nhiều khu vực. Đặc biệt tại địa bàn xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, hàng chục nhà dân ngập sâu trong nước. Sáng 20/9, trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và cơn bão số 4, mưa lớn từ chiều và đêm qua (19/9) khiến nước thượng nguồn sông Gianh dâng cao, gây ngập lụt nhiều nhà dân tại địa phương này. Theo ông Đoàn Xuân Long, có hơn 20 nhà dân tại các thôn 3 và 4 của xã Thanh Thạch đã bị ngập sâu, đặc biệt có nhà mực nước dâng cao đến 4m. Toàn bộ người dân tại khu vực bị ngập lụt đã được di tản đến nơi an toàn. Nhiều khu vực tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa ngập sâu trong nước (Ảnh: Tiến Thành). "Rất may là đến sáng nay (20/9) trời đã tạnh mưa, mực nước không dâng lên nữa và đang có dấu hiệu rút xuống. Chính quyền địa phương đang triển khai lực lượng, hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa khi nước rút dần", ông Đoàn Xuân Long thông tin. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi đổ bộ vào đất liền các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Quảng Bình là một trong những địa phương được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Theo thống kê, có hơn 20 nhà dân tại xã Thanh Thạch, huyện Tuyên Hóa bị ngập sâu. Có nơi ngập sâu đến 4m (Ảnh: Tiến Thành). Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nên địa phương này có mưa rào và dông. Lượng mưa đo được tại các xã miền núi thuộc huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa trên 400mm, có nơi đạt 633mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông tại Quảng Bình dâng lên, trong đó sông Gianh trên báo động 2 khoảng 1,39m; nước sông Kiến Giang, Nhật Lệ trên báo động 1. Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực tại Quảng Bình bị sạt lở, ngập lụt gây chia cắt cục bộ. Tại các điểm ngập sâu, lực lượng chức năng đã đặt biển cấm người, phương tiện qua lại và bố trí lực lượng chốt chặn. Các đồn biên phòng đã phối hợp chính quyền địa phương cắm biển báo, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Trước đó, để ứng phó với những diễn biến của áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành cơn bão số 4 và mưa lũ, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức sơ tán gần 900 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn.