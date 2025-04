Nước nổi tiếng 'gắt' về kiểm dịch nhập khẩu trứng, thịt gia cầm Việt Nam

Các sản phẩm được SFA phê duyệt bao gồm thịt gia cầm đã qua chế biến nhiệt của Công ty CPV Food Co. Ltd và Công ty MeatDeli HN Company Ltd; trứng gia cầm và thịt (không bao gồm thịt bò) đóng hộp/tiệt trùng theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Cục Chăn nuôi và thú y Việt Nam.

Vốn là quốc gia nhập khẩu tới hơn 90% thực phẩm tiêu thụ, Singapore nổi tiếng là một quốc gia có tiêu chuẩn vệ sinh và kiểm dịch động thực vật rất gắt gao.

Theo Straitstimes, SFA trước đây đã tuyên bố rằng trứng và thịt nhập khẩu để được tiến vào thị trường Singapore phải đến từ các nguồn được công nhận đáp ứng các tiêu chuẩn chặt chẽ, cụ thể về an toàn thực phẩm và sức khỏe động vật của cơ quan này.

Là một phần của quá trình công nhận, SFA luôn tiến hành đánh giá các dịch vụ thú y, luật pháp, tình trạng bệnh động vật và các biện pháp kiểm soát của quốc gia xuất khẩu, cùng nhiều yếu tố khác. Ví dụ, trứng và gia cầm chỉ có thể được nhập khẩu từ các khu vực không có cúm gia cầm.