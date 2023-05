Nữ quái mạo danh công ty du lịch, khách sạn lừa đảo hàng tỷ đồng

Ban đầu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng xác định Trang lừa đảo hàng trăm người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án và chuyển Cơ quan Điều tra thụ lý heo thẩm quyền.

Cơ quan công an cũng thông báo các công ty, cá nhân là bị hại, mời liên hệ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an TP Đà Nẵng (số 80 Lê Lợi, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng, điện thoại: 0694.260.330, email: [email protected]) để cung cấp thông tin.

THƯ BÌNH