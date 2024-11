Nữ giám đốc ngoại tình bị đánh ghen ở đầu ngõ và lời thú nhận đau xót

1h sáng, tiếng người la hét thất thanh ở đầu ngõ, cả xóm chạy ra xem thì phát hiện cảnh đánh ghen. Anh chồng đứng che chắn cho bồ, để mặc vợ gào thét. Qua lời mắng chửi của cô vợ, hàng xóm mới biết người chồng ngoại tình với sếp nữ, hơn anh ta 6 tuổi. Đáng buồn hơn, người vợ tên Lan lại đang có thai. Nắm được bằng chứng chồng ngoại tình nên Lan đã vác bụng bầu chờ từ tối. Cô liên tục gọi cho chồng xem anh về chưa nhưng không được. Thế nên từ 23h, cô đã đi ra đi vào để bắt quả tang và đánh ghen. Đau lòng vì chồng ngoại tình với nữ giám đốc. Ảnh minh họa: FP

Chờ mãi, tới 1h sáng, nhìn thấy chồng ôm hôn người đàn bà kia rồi bước xuống xe, Lan lao ra mở cửa xe, định túm tóc nhưng không thành. Chồng cô đã kịp ngăn cản, ôm lấy người tình, mặc vợ bầu gào khóc. Thấy ầm ĩ, người trong ngõ lao ra xem. Nữ giám đốc lấy tay che mặt để người ta không nhận ra mình, định lên xe phóng đi. Anh chồng cố gắng đưa vợ vào nhà để tránh lời gièm pha của hàng xóm. Anh giải thích do nhậu say nên được nữ giám đốc đưa về, chứ hai người không có quan hệ tình cảm. Nhưng lời giải thích ấy sao che được mắt vợ anh bởi cô đã theo dõi mối quan hệ này từ rất lâu rồi. Tối ấy, cả xóm mất ngủ vì chuyện của nhà Lan. Lan và chồng lấy nhau từ ngày chưa có gì trong tay. Suốt 3 năm đi làm, cả hai cũng vẫn sống trong căn nhà cũ của bố mẹ Lan để lại trong ngõ. Cô tự nhủ có khó khăn nhưng vợ chồng đồng lòng thì không có gì không thể. Nửa năm nay, chồng đưa lương nhiều hơn khiến Lan mừng thầm. Ai ngờ sự việc lại ra nông nỗi như vậy. Lúc Lan đưa ra điều kiện rằng anh phải từ bỏ công việc, xin sang công ty khác mới tha thứ cho chồng thì anh có vẻ lưỡng lự. Anh vẫn tiếc người phụ nữ đã giúp đỡ mình có vị trí tốt trong công ty. Chồng xin Lan thêm 1 tháng để suy nghĩ. Thấy thái độ của chồng, Lan thất vọng hẳn, nhận ra tình yêu anh ta dành cho mình không còn. Sáng hôm sau, người phụ nữ ấy hẹn Lan đến quán cà phê nói chuyện. Chuẩn bị sẵn kịch bản để sỉ vả người kia nhưng khi gặp, Lan lại không nói được lời nào. Người đàn bà ấy khóc lóc, nói rằng mình đã yêu chồng Lan tha thiết. Cô ta là mẹ đơn thân, hiện nuôi con tự kỉ. Thời gian ở bên cạnh chồng Lan, anh đã chăm sóc hai mẹ con cô, yêu thương con trai cô. Sau 10 năm ly hôn, đó là lần đầu tiên cô ta cảm nhận được sự quan tâm ấy và thấy con mình gần gũi với người lạ như vậy. Cô ta van xin Lan hãy để cho chồng Lan được lựa chọn. “Nếu anh ấy chọn bỏ gia đình đến bên chị thì mong em hãy cho chị được ở bên anh ấy. Chị biết điều này nói ra là vô lý, là không có lương tâm nhưng chị thực sự cần người như vậy che chở cho chị suốt cuộc đời. Mong em hãy suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Chị sẽ có trách nhiệm với em và con đến khi con em học hết cấp 1”, người đàn bà ấy nói. Câu nói của cô ta khiến Lan chua chát. Hôm trước Lan còn nghĩ sẽ cào xé khuôn mặt của kẻ cướp chồng mình, giờ cô đã thay đổi ý định. Cả hai người phụ nữ đều đau khổ bởi một người đàn ông nhưng cô đoán chồng mình đang vì tiền mà theo đuổi người ấy, chứ không hề có ý tốt với con cô ta. Cô ta cũng là kẻ đáng thương, ngộ nhận tình yêu. Nhưng dù thế nào thì tình cảm trong Lan cũng đã cạn. Thái độ do dự của chồng khiến cô hiểu ra, quãng đời về sau cô chỉ có con là niềm an ủi, là động lực để sống tiếp. Lan trở về nhà, lòng nặng trĩu, sắp xếp đồ đạc về nhà mẹ đẻ lánh tạm để suy nghĩ kĩ về tất cả... Theo VietNamNet