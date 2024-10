Những người nên ngừng uống cà phê sau 15h

Uống cà phê sau 15h không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn khiến tình trạng đau lưng trở nên tồi tệ hơn. Tiến sĩ Tom Naylor, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, chia sẻ trên BBC Morning Live, tỷ lệ người trưởng thành bị đau lưng khá cao. Có tới 8 trong số 10 người lớn gặp tình trạng này trong đời. Căn bệnh mạn tính trên không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, vận động mà còn tác động xấu tới giấc ngủ, gây khó chịu khi thức dậy và dẫn tới vòng luẩn quẩn đau lưng - mất ngủ. Vị tiến sĩ cho biết có một số nguyên nhân y khoa gây ra đau lưng, chẳng hạn như căng cơ, phồng đĩa đệm, dây thần kinh bị kích thích. Lý do uống cà phê muộn không tốt cho người đau lưng Khi bạn tiêu thụ một lượng lớn caffeine (có nhiều trong cà phê, trà, đồ uống tăng lực), mức độ lo lắng/căng thẳng, viêm toàn thân có thể tăng lên. Nếu uống cà phê quá muộn, bạn dễ gặp khó khăn khi đi vào giấc ngủ, dẫn đến việc phục hồi kém sau cơn đau lưng. Chuyên gia cho biết caffeine là chất kích thích có tác động kéo dài trong nhiều giờ sau khi tiêu thụ. Do đó, bạn cần cẩn thận về lượng cà phê bạn uống và thời điểm hấp thụ. Bác sĩ Naylor giải thích: "Bạn có thể cảm thấy tác dụng của phê 6 giờ sau khi uống. Bởi vậy, hãy tránh dùng cà phê và các đồ uống chứa caffeine khác sau 15h”. Ngoài ra, theo NSC, uống nhiều cà phê có nguy cơ gây ra các tác dụng phụ không mong muốn trong hệ cơ của chúng ta dẫn tới mí mắt giật, co thắt lưng, đau lưng. Cà phê có tính lợi tiểu, khiến người dùng đi tiểu thường xuyên hơn, gây mất nước, từ đó có thể gây đau lưng ở một số trường hợp.

Uống cà phê sau 15h mỗi ngày và ngồi nhiều không tốt cho lưng. Ảnh minh họa: AI Cách giúp ngủ ngon, giảm cơn đau lưng Thảo luận về giấc ngủ, bác sĩ Naylor lưu ý: "Chúng ta hướng tới mục tiêu ngủ từ 7,5 tới 8 tiếng mỗi ngày. Ngủ ít hơn 6 tiếng/ngày sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ và khiến bạn cảm thấy mệt. Ngoài thời gian, chất lượng giấc ngủ cũng thực sự quan trọng. Hãy tự hỏi bản thân có cảm thấy sảng khoái vào buổi sáng không? Bạn có bao giờ thức dậy mà không cần đồng hồ báo thức? Bạn có đủ năng lượng trong suốt cả ngày? Nếu bạn chưa có tất cả điều đó thì bạn không ngủ đủ giấc hoặc không có được giấc ngủ chất lượng đủ tốt”. Nếu muốn não mình được thư giãn nhất có thể, bạn hãy thử những việc như đọc sách, thiền và nghe nhạc. Những điều này có thể giúp tâm trí thoải mái, bạn đi vào giấc ngủ dễ dàng, quên đi cơn đau. Bạn cũng nên tránh những yếu tố làm gián đoạn giấc ngủ như ánh sáng bên ngoài, âm thanh ồn ã bằng rèm cản sáng, cửa kính chống ồn. Đệm quá cứng hay quá mềm đều không tốt cho cột sống của bạn, gây cảm giác đau lưng, mất ngủ ngay cả với người khỏe mạnh. Bác sĩ khuyên bạn chọn đệm có độ cứng vừa phải và thay đệm sau 8 năm sử dụng. Theo VietNamnet