Những mẫu ô tô 'át chủ bài' tại thị trường Việt Nam

Năm 2024, Vios vẫn là con át chủ bài của Toyota, bộ đôi Xpander và Xforce gánh phần lớn doanh số bán hàng cho Mitsubishi trong khi chủ lực chính của Honda là mẫu sedan hạng B City. Tuỳ vào từng thị trường, mỗi hãng xe sẽ có 1-2 sản phẩm ô tô gây được sức hút với khách hàng. Không những vậy, những mẫu xe này còn đóng góp phần lớn vào doanh số chung của các thương hiệu. Dưới đây là tổng hợp những mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" của các hãng ô tô tại Việt Nam. Số liệu từ VAMA và TC Motor được tổng hợp tính hết tháng 11/2024. Mitsubishi Xpander và Xforce Khác với những năm trước, Xpander giờ không còn là cái tên duy nhất phải "gồng gánh" doanh số cho Mitsubishi tại Việt Nam. Theo đó, hãng xe Nhật trong năm 2024 đã có thêm một “con gà đẻ trứng vàng" khác là Xforce. Cụ thể, Xpander và Xforce có lượng tiêu thụ tính hết tháng 11/2024 lần lượt là 17.509 và 13.267 xe. Bộ đôi này đã đóng góp tới 83% doanh số của Mitsubishi Việt Nam trong năm nay. Với Xpander, mẫu xe này vẫn là một "vua phân khúc" khi chiếm gần 37% thị phần doanh số phân khúc MPV nói chung tại Việt Nam. Trong khi đó, tân binh Xforce mới ra mắt đầu năm nay đã sớm gây được ấn tượng với người tiêu dùng để vươn lên dẫn đầu nhóm xe SUV cỡ B - phân khúc cạnh tranh nhất hiện tại. Toyota Vios Vios là dòng xe bán chạy nhất của Toyota tại Việt Nam và từng có nhiều năm trở thành “vua doanh số”. Trong năm 2024, Vios tiếp tục là mẫu xe chủ lực của Toyota với 12.706 chiếc bán được sau 11 tháng, chiếm 22% doanh số của hãng. Đây cũng là sản phẩm duy nhất của Toyota đạt doanh số hơn 10.000 chiếc. Điều này phản ánh tầm quan trọng và sức hút của Vios trong dải sản phẩm trải dài và rộng khắp các phân khúc của hãng xe Nhật tại Việt Nam. Mặc dù doanh số đã có phần chững lại so với những năm trước khi các đối thủ không ngừng vươn lên cùng với xu hướng chuyển sang xe gầm cao, Toyota Vios vẫn cho thấy sự bền bỉ khi đang dẫn đầu doanh số phân khúc sedan cỡ B. Hyundai Accent Trong khi Grand i10 và Creta tỏ ra “hụt hơi” trong năm nay, mẫu sedan Accent tiếp tục đóng vai trò chủ lực dẫn doanh số cho Hyundai Thành Công. Tính hết tháng 11, mẫu xe này đã bán được 11.677 chiếc, chiếm 20% doanh số của hãng. Kết quả này ít hơn khoảng 3.000 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này xuất phát từ việc Accent vừa ra phiên bản thế hệ mới hồi tháng 5. Người tiêu dùng khi đó "dừng mua" để chờ phiên bản mới của Accent, khiến doanh số bị sụt giảm so với năm 2023. Honda City Một mẫu sedan khác đóng vai trò gánh doanh số cho cả thương hiệu gọi tên Honda City. Tính hết tháng 11, mẫu xe này đã có 10.068 chiếc giao đến tay khách hàng, đóng góp 39% doanh số ô tô của Honda Việt Nam. Ở phân khúc sedan cỡ B, Honda chưa cho thấy đà tăng bật để cạnh tranh với Toyota Vios hay Hyundai Accent, tuy nhiên doanh số thường ổn định để xếp thứ ba. Từ tháng 9 năm nay, City được Honda Việt Nam giảm giá để tăng tính cạnh tranh. Ford Ranger và Everest Hãng xe Mỹ chỉ kinh doanh 5 mẫu xe tại thị trường Việt Nam. Trong đó có hai mẫu xe chủ lực là Ford Ranger và Ford Everest gần như luôn dẫn đầu phân khúc của mình. Cụ thể, Ranger và Everest đã bán được lần lượt 15.904 và 9.892 xe từ đầu năm. Bộ đôi này chiếm tới 67% doanh số của Ford Việt Nam, giúp hãng này tạm đứng thứ 4 trong danh sách thương hiệu bán nhiều ô tô nhất toàn thị trường năm 2024. Với riêng Ranger, mẫu xe này có nhiều lợi thế với nguồn cung dồi dào nhờ lắp ráp trong nước (trừ bản Raptor và Stormtrak), thiết kế hiện đại và nhiều phiên bản để khách hàng lựa chọn. Nhờ đó, Ford Ranger tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc bán tải. Mazda CX-5 Không bất ngờ khi CX-5 tiếp tục là "con gà đẻ trứng vàng" của thương hiệu Mazda tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua Mazda CX-5 thường xuyên là mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất thị trường. Ở năm 2024, Mazda CX-5 vẫn giữ được phong độ và vị trí bất chấp sự vươn mình của các đối thủ. Tính hết tháng 11, mẫu xe Nhật đã bán được 13.656 chiếc, chiếm 46% doanh số của cả thương hiệu. Kết quả doanh số ấn tượng của CX-5 đến từ các chính sách giảm giá, khuyến mãi và nguồn cung ổn định. Ngoài ra, mẫu xe của Mazda còn được ưa chuộng bởi thiết kế trẻ, nhiều trang bị, đa dạng phiên bản và mức giá để lựa chọn. Kia Sonet và Seltos Tính hết tháng 11/2024, bộ đôi xe SUV đô thị của Kia đã đóng góp vào 44% doanh số của thương hiệu. Trong đó Sonet bán được 6.864 xe so với 6.280 chiếc của Seltos. Trong khi Seltos không còn giữ được vị trí dẫn đầu ở phân khúc gầm cao cỡ B thì Sonet vẫn là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ A+/B- tại Việt Nam. Với thiết kế bắt mắt, hiện đại cùng trang bị tiện nghi/an toàn tương đối đầy đủ, Sonet được đánh giá là lựa chọn phù hợp cho khách hàng lần đầu mua xe gầm cao đô thị. Bên cạnh bộ đôi Sonet và Seltos, Kia còn một mẫu xe bán khá tốt là Carnival với doanh số 6.223 chiếc trong 11 tháng đã qua. Sự ra mắt của bản nâng cấp hồi tháng 9 được kỳ vọng sẽ giúp Kia Carnival tăng sức hút với khách hàng trong nhóm xe MPV gia đình cỡ lớn. Lê Tuấn