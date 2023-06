Những bộ phim ngôn tình Nhật Bản hay nhất mọi thời đại (P1)

6. Tình Yêu Của Cô Nàng Sành Điệu - There's A Reason For The Love I'm Wearing - 着飾る恋には理由があって(2021)

Ảo Ảnh Tình Yêu (Love Phantom) là bộ phim kể về một nữ nhân viên Momoko Hirasawa (do Konishi Sakurako đóng). Cô đang làm việc tại một quán cà phê cho khách thuê trong khách sạn Magnolia Orient, công việc hàng ngày của cô khá đơn giản nhưng phải tiếp xúc với nhiều người. Một hôm, cô vô tình chạm mặt với anh chàng Hase Kei (do Kiriyama Renn đóng) tại đài quan sát trên không trên đường đi làm về.

Trái Tim Tớ Rung Lên Là Lỗi Của Cậu (It's Your Fault That My Heart Beats) là bộ phim ngôn tình Nhật Bản được nhiều người vô cùng yêu thích. Phim có nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn và dễ thương giữa Shinohara Tsukasa (do Shiraishi Sei đóng) và Arima Hayato (do Ukisho Hidaka đóng).

- Năm công chiếu: 2021

- Đạo diễn: Tsukahara Ayuko

- Thể loại: Tâm lý, Tình cảm

- Thời lượng: 10 tập

- Diễn viên: Yokohama Ryusei, Kawaguchi Haruna,...

Tình Yêu Của Cô Nàng Sành Điệu (There's A Reason For The Love I'm Wearing) là bộ phim kể về Mashiba Kurumi (do Kawaguchi Haruna đóng) - một cô nàng sành điệu. Cô là người hết mình với công việc, nhưng cũng vì quá chú tâm vào công việc mà Kurumi quên gia hạn hợp đồng thuê nhà nên đã bị đuổi. Trong thời gian khó khăn đó, cô may mắn gặp được Saotome Kōko, người đã mời cô đến sống chung tại căn hộ cao cấp.

Ở đây cô sống cùng 5 người khác, mỗi người một cá tính với những tư tưởng sống khác nhau. Trong đó phải kể đến anh chàng Fujino Shun (do Yokohama Ryusei đóng) - một đầu bếp trẻ, tự do sống theo ý mình. Liệu giữa cô và người sống tự do thoải mái như Shun có thể tiến thêm một bước hay không? Làm thế nào để anh ta có thể làm thay đổi tư tưởng sống của cô? Hãy cùng dõi theo bộ phim ngôn tình Nhật Bản Tình Yêu Của Cô Nàng Sành Điệu để có câu trả lời nhé!

7. Đuổi Bắt Tình Yêu - Love Me, Love Me Not - 思い、思われ、ふり、ふられ (2020)

- Năm công chiếu: 2020

- Đạo diễn: Kuroyanagi Toshimasa

- Thể loại: Học đường, tuổi teen, tình cảm

- Thời lượng: 124 phút

- Diễn viên: Hamabe Minami, Fukumoto Riko, Takumi Kitamura, Eiji Akaso

Akari, Yuna, Rio và Kazuomi

Yamamoto Akari (Hamabe Minami) - một nữ sinh trung học năng động, vui vẻ và thích sự lãng mạn. Akari và Yuha Ichinose (Fukumoto Riko) quen nhau trên một chuyến tàu điện và dần trở nên thân thiết. Yuna là một cô gái nhút nhát, đã đem lòng thầm thích Rio (Takumi Kitamura) - em trai của Akari. Trong khi đó, Kazuomi (Eiji Akaso) bạn thân của Yuna lại có tình cảm đặc biệt với Akari.

Nghe qua đây có vẻ là một mối tình tay ba rối rắm nhưng khi xem Đuổi Bắt Tình Yêu sẽ ít nhiều cảm nhận được những dư vị tình yêu của tuổi mới lớn, những cảm xúc nhẹ nhàng của tình yêu tuổi học trò.