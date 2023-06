Những bộ phim ngôn tình Nhật Bản hay nhất mọi thời đại (P2)

- Thời lượng: 10 tập

- Diễn viên: Fukada Kyoko, Yokohama Ryusei, Kento Nagayama, Tomoya Nakamura,...

Câu Chuyện Để Đọc Khi Lần Đầu Biết Yêu (A Story To Read When You First Fall In Love) là bộ phim kể về Junko Harumi (do Kyoko Fukada đóng). Cô đã thi trượt vào trường đại học Tokyo danh tiếng, từ đó cuộc sống cũng trở nên khó khăn hơn. Bao năm trôi qua, cô vẫn nỗ lực tìm cho mình một công việc yêu thích và một người hoàn hảo để cùng nhau hẹn hò.

Vào độ tuổi 31, khi đang là giáo viên dạy cho một lớp học tư nhân, có ba người đàn ông xuất hiện bên cạnh Junko Harumi. Đầu tiên là Masashi Yakumo (do Kento Nagayama đóng) - một người đàn ông thông minh. Người thứ hai là Kyohei Yuri (do Ryusei Yokohama đóng) - một học sinh trung học cá biệt. Cuối cùng là Kazuma Yamashita (do Tomoya Nakamura đóng) - giáo viên trung học của Kyohei. Mỗi người từng bước tiếp cận và bước vào cuộc đời của cô, khiến cho cuộc sống của Junko bắt đầu thay đổi.

12. Hương Vị Tình Yêu - Coffee And Vanilla - コーヒー&バニラ (2019)

- Năm công chiếu: 2019

- Đạo diễn: Smith

- Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn

- Thời lượng: 10 tập

- Diễn viên: Fukuhara Haruka, Sakurada Dori,...

Hương Vị Tình Yêu (Coffee And Vanilla) có nội dung xoay quanh cô nữ sinh đại học Risa Shiragi (do Fukuhara Haruka đóng). Cô có rất nhiều người theo đuổi nhưng Risa không hề biết vì tính cách nhút nhát và ít tiếp xúc với mọi người. Một hôm, tại một quán nước, cô vô tình gặp được Hiroto Fukami (do Sakurada Dori đóng). Cả hai có cảm tình với nhau và họ bắt đầu bước vào mối quan hệ hẹn hò.

Lần đầu mở lòng và rơi vào lưới tình, Risa đã dành nhiều tình cảm cho Hiroto. Nhưng rồi cô tình cờ nhận ra rằng anh ta đang cố che giấu một điều gì đó sau lưng mình. Đáng nói, thay vì phải tìm hiểu sự thật, cô lại chọn cách nhắm mắt cho qua vì tính hay lo sợ, nhút nhát của mình.

13. Bạn Của Anh Trai Tôi - My Brother's Friend - 兄友 (2018)