Những bộ phim ngôn tình Nhật Bản hay nhất mọi thời đại (P3)

16. Tôi Muốn Ăn Tụy Của Cậu - Let Me Eat Your Pancreas - 君の膵臓をたべたい (2017)

Nghe qua tên gọi, hẳn nhiều người sẽ cho rằng đây là một bộ phim mang màu sắc kinh dị. Thế nhưng thực tế, Tôi Muốn Ăn Tụy Của Cậu (Let Me Eat Your Pancreas) lại là bộ phim ngôn tình Nhật Bản không thể bỏ qua. Theo đó, phim kể về chuyện anh chàng hướng nội Haruki Shiga (do Takumi Kitamura đóng). Trong một lần đọc qua cuốn sách trong phòng chờ của bệnh viện, anh đã phát hiện ra rằng đó là cuốn nhật ký được lưu giữ bởi Yamauchi Sakura (do Minami Hamabe đóng), một người bạn cùng lớp rất nổi tiếng của anh.

Sakura tình cờ nhìn thấy Haruki đang giữ cuốn nhật ký của mình nên đã tiết lộ với anh rằng mình đang mắc một căn bệnh nguy hiểm về tuyến tụy. Sau đó, Sakura tinh nghịch buộc Haruki phải tuân theo tất cả những ý tưởng bất chợt và ảo tưởng của cô ấy.

Ban đầu, Haruki miễn cưỡng làm theo yêu cầu với lý do rằng anh ấy chỉ đơn thuần là đang giúp đỡ một người bạn cùng lớp ốm yếu. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, anh thấy mình bị thu hút bởi Sakura và bắt đầu tận hưởng khoảng thời gian được ở bên cạnh và chăm sóc cô nhiều hơn.

17. Đến Khổ Vì Được Anh Trai Yêu Thương Quá Nhiều - My Brother Loves Me Too Much - 兄に愛されすぎて困ってます(2017)

- Năm công chiếu: 2017

- Đạo diễn: Kawai Hayato

- Thể loại: Tình cảm, Lãng mạn, Hài hước

- Thời lượng: 5 tập

- Diễn viên: Tao Tsuchiya, Ryota Katayose, Yudai Chiba,...

Đến Khổ Vì Được Anh Trai Yêu Thương Quá Nhiều (My Brother Loves Me Too Much) kể về cô nữ sinh trung học Setoka Tachibana (do Tao Tsuchiya đóng). Đặc biệt, cô đã 12 lần thổ lộ tình cảm của mình với các chàng trai khác, nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Anh trai của cô là Haruka Tachibana (do Ryota Katayose đóng) rất quan tâm đến em gái của mình. Nhưng anh lại giữ bí mật là họ không có quan hệ huyết thống với Setoka. Một ngày nọ, tình yêu đầu tiên của Setoka là Takane Serikawa (do Yudai Chiba đóng) xuất hiện và tiếp cận cô. Đứng trước việc cô em gái mà mình yêu thương sắp rơi vào vòng tay của chàng trai khác, liệu rằng Haruka sẽ hành động thế nào?

18. Yêu Em 100 Lần - The 100th Love With You - 君と100回目の恋 (2017)

- Năm công chiếu: 2017

- Đạo diễn: Tsukikawa Sho