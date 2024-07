Nhu cầu giảm, tồn kho cao, xe máy chưa thoát khỏi 'vòng xoáy' suy thoái

Trong khi đó, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, có 1.455.000 chiếc xe máy mới được xuất xưởng, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng với hơn 300.000 xe tồn kho từ 2023 chuyển sang (năm 2023 sản lượng xe máy sản xuất đạt 3.145.200 chiếc, tiêu thụ khoảng 2,8 triệu chiếc, tồn kho hơn 300.000 chiếc). Cộng với số xe máy nhập khẩu nguyên chiếc, ước tính tổng nguồn cung đang cao hơn cầu trên 400.000 chiếc.

Theo số liệu của VAMM, quý I/2024 doanh số bán xe máy của 5 doannh nghiệp thành viên đạt 603.745 chiếc và quý II/2024 đạt 603.127 chiếc, tức là “đi ngang”, không có tăng trưởng.

Công ty Honda Việt Nam giữ vị trí dẫn đầu thị trường xe máy Việt Nam với khoảng 80% thị phần; quý II/2024 bán ra 475.630 xe, giảm 6,9% so với quý I/2024 và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2023. Cộng dồn nửa đầu năm 2024, Honda Việt Nam bán ra 957.885 xe máy, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức mua suy yếu. Bên cạnh đó, thị trường xe máy đang bão hòa, xe máy truyền thống ít có những mẫu mã, sản phẩm mới, dẫn đến sự nhàm chán, nhất là với những khách hàng trẻ. Cùng với đó, dịch vụ gọi xe công nghệ ngày càng tiện dụng, giá cạnh tranh… đã làm thay đổi nhu cầu về phương tiện đi lại.

Ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông gây ra ngày càng nặng nề. (Ảnh minh họa)



Khảo sát tại thị trường tại Hà Nội những ngày đầu tháng 7/2024 cho thấy, giá bán lẻ nhiều mẫu xe máy ăn khách của Công ty Honda Việt Nam đã giảm sâu. Chẳng hạn giá bán xe Honda Lead tại các đại lý hiện nay dao động từ 39 đến 42 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Giá này thấp hơn giá đề xuất từ 550.00-750.000 đồng. Trong khi đó trước đây giá xe thường chênh cao hơn giá đề xuất từ 3-5 triệu đồng.