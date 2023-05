Nhóm 'lâm tặc' chặt phá hơn 147 m3 gỗ ở Kon Tum lãnh án

Ngày 1/9/2022, Lâm trường Mô Ray phát hiện vụ việc, báo cáo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy.

Sau khi vào cuộc điều tra, Công an huyện Sa Thầy đã xác lập chuyên án, phối hợp với lực lượng Công an xã Ia Phang (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) và lực lượng công an Thanh Hóa bắt giữ ba nghi can nói trên.

HIỀN MAI