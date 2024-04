Nhiều vụ vi phạm kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử

Nghệ An: Phát hiện website thương mại điện tử bán hàng không thực hiện nghĩa vụ thông báo theo quy định

Ngày 17/4/2024, Đội QLTT số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH MTV Hải sản S.H do bà N.T.H có địa chỉ tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty TNHH MTV Hải sản S.H đang vận hành 01 website thương mại điện tử có chức năng giỏ hàng trực tuyến để đăng bán và quảng cáo giới thiệu các sản phẩm hải sản tươi sống và đã qua chế biến. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện website thương mại điện tử bán hàng này chưa thực hiện nghĩa vụ thông báo với Bộ Công Thương theo quy định. Bà H - Giám đốc Công ty đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết sẽ khắc phục trong thời gian tới.