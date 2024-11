Nhiều hãng xe chạy đua giảm giá trong tháng 11

Trong tháng 11 này, nhiều mẫu xe cả lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu đang được ưu đãi để thu hút khách hàng, đẩy mạnh doanh số dịp mua sắm cuối năm. Theo Nghị định 109 của Chính phủ, từ ngày 1/9, các dòng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ (LPTB) trong 3 tháng, kéo dài đến hết ngày 30/11. Trải qua 2 tháng áp dụng, chính sách này đã góp phần giúp thị trường ô tô Việt Nam trở nên sôi động hơn hẳn so với những tháng trước đó. Dù đã được ưu đãi LPTB của Chính phủ, nhiều hãng vẫn áp dụng thêm chương trình khuyến mãi với các mẫu xe lắp ráp để tăng sức hút với khách hàng. Trong khi đó, các dòng xe nhập khẩu cũng chạy đua giảm giá bán để giành thị phần. Toyota Trong tháng 11 này, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì khuyến mại giảm 50% LPTB cho các mẫu xe lắp ráp gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio. Cộng với ưu đãi từ phí trước bạ, khách mua 3 mẫu xe nói trên sẽ được hưởng "ưu đãi kép" lên tới 100% LPTB. Mức giảm quy đổi lần lượt cho Vios, Veloz Cross, Avanza Premio là 46-54 triệu đồng, 64-66 triệu đồng và 56-60 triệu đồng. Trong khi đó, dòng SUV nhập khẩu Yaris Cross cũng được chính hãng hỗ trợ 50% LPTB, mức tối đa là 33 triệu đồng với bản máy xăng và 38 triệu đồng cho bản hybrid. Ưu đãi này cũng áp dụng với mẫu Corolla Cross bản máy xăng với mức giảm 41 triệu đồng. Mitsubishi Ngoài mẫu Xpander MT và Outlander lắp ráp trong nước, gần như toàn bộ dải sản phẩm ô tô của Mitsubishi đều được hưởng ưu đãi 50-100% phí trước bạ tại hãng trong tháng 11. Chi tiết mức hỗ trợ quy đổi như sau: Mẫu xe

Giá niêm yết

Khuyến mãi

Mức hỗ trợ

Xpander AT Premium

658 triệu đồng

50% LPTB

33 triệu đồng

Xpander Cross

698 triệu đồng

35 triệu đồng

Xforce Exceed và Premium

640-680 triệu đồng

32-34 triệu đồng

Triton

655-924 triệu đồng

33-46 triệu đồng

Attrage CVT và CVT Premium

465-490 triệu đồng

23,2-24,5 triệu đồng

Attrage MT

380 triệu đồng

100% LPTB

38 triệu đồng

Pajero Sport

1,13-1,365 tỷ đồng

113-136,5 triệu đồng

Ford Trong tháng 11 này, Ford Việt Nam triển khai chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng mua các dòng xe gầm cao Territory, Ranger, Everest và Explorer. Cụ thể, ngoại trừ Raptor, các phiên bản Ranger sẽ được tặng 50% LPTB (căn cứ trên LPTB 6% đối với xe bán tải). Ngoài ra, các phiên bản lắp ráp trong nước như XLS, Sport, Wildtrak sẽ được hưởng thêm chính sách giảm 50% LPTB của Chính phủ. Tương tự là mẫu Territory cũng đang được hưởng ưu đãi kép. Như vậy, người mua mẫu SUV cỡ C này trong tháng 11 sẽ tiết kiệm được số tiền tương đương 100% LPTB, ước tính khoảng 79,9-92,9 triệu đồng tùy phiên bản. Dòng Ford Everest được ưu đãi 100% LPTB cho bản Ambiente, tương đương mức giảm khoảng hơn 100 triệu đồng. Các bản còn lại trừ Platinum được giảm tiền mặt 22 triệu đồng. Cuối cùng là mẫu SUV cỡ E Explorer được hỗ trợ 50% LPTB, tương đương khoảng 105 triệu đồng với bản màu xanh/đỏ. Các bản màu trắng/đen được giảm 50 triệu đồng tiền mặt. Honda Hai mẫu xe gầm cao nhập khẩu của Honda là BR-V và HR-V đều đang được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ trong tháng 11. Đầu tiên là dòng BR-V có giá 661-710 triệu đồng, mức giảm tương đương khoảng 33-35 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi đối với HR-V cao hơn một chút, rơi vào khoảng 34,5-43,5 triệu đồng. Hiện HR-V được bán với 3 phiên bản gồm G, L và RS với giá từ 699-871 triệu đồng. Cuối cùng là dòng sedan cỡ D Accord tiếp tục được giảm 220 triệu đồng tiền mặt. Sau khi trừ ưu đãi, giá xe được đưa xuống còn 1,019 tỷ đồng. Kia Trong tháng 11, Kia Việt Nam áp dụng khuyến mại cho nhiều mẫu xe. Trong đó, Sorento phiên bản Plug-in Hybrid được giảm cao nhất 75-100 triệu đồng. Các bản Hybrid được giảm 70-72 triệu đồng. Mức ưu đãi này tương đương hoặc cao hơn 50% LPTB, kết hợp chính sách giảm 50% LPTB từ Chính phủ, giúp người tiêu dùng tiết kiệm từ 140-170 triệu đồng khi mua xe. Các phiên bản Sorento còn lại được áp dụng mức ưu đãi từ 25-45 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ B Seltos được giảm 30 triệu đồng ở 2 bản cao cấp nhất là Turbo Luxury và Turbo GT-Line. Giá sau ưu đãi của 2 biến thể này lần lượt là 719 triệu và 769 triệu đồng. Trong khi đó mẫu xe cỡ A là Sonet được tặng 1 năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi trị giá 9 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Đối với xe gầm thấp, Kia K3 (549-714 triệu đồng) được ưu đãi cao nhất 25 triệu đồng. Kia K5 được hãng tặng 1 năm bảo hiểm vật chất có thể quy đổi với cả 3 phiên bản GT-Line, Premium và Luxury. Riêng biến thể GT-Line được giảm thêm 20 triệu đồng trong tháng 11, đưa giá xe xuống còn 979 triệu đồng. Subaru Tương tự những tháng trước đó, trong tháng 11 này, dòng xe Subaru Forester cũng được áp dụng chương trình khuyến mãi chính hãng. Mức ưu đãi dành cho mẫu SUV cỡ C này giữ nguyên như tháng 10 ở mức 100-230 triệu đồng. Theo đó, Subaru Forester bản tiêu chuẩn 2.0 i-L được hãng áp dụng giá bán đặc biệt chỉ còn 869 triệu đồng. So với giá niêm yết, bản tiêu chuẩn giờ đây rẻ hơn 100 triệu đồng. Mức giảm áp dụng với bản giữa 2.0 i-L EyeSight là 170 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 929 triệu đồng. Cuối cùng, bản 2.0 i-S EyeSight cao cấp nhất được ưu đãi lên đến 230 triệu đồng. Như vậy, giá mua thực tế của bản này trong tháng 11 được giảm xuống còn 969 triệu đồng. Lê Tuấn