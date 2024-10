Nhân sâm đại kỵ với những người này, chớ dại dùng kẻo 'tiền mất tật mang'

Nhân sâm từ lâu đã được xem là "thần dược" quý hiếm với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Người bị cao huyết áp không nên dùng nhân sâm Nhân sâm có tác dụng bổ khí, tăng cường tuần hoàn máu, do đó có thể làm tăng huyết áp. Người bị cao huyết áp nếu sử dụng nhân sâm có thể khiến bệnh tình trở nặng, gây ra những biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, tai biến mạch máu não. Phụ nữ mang thai và cho con bú Mặc dù nhân sâm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng phụ nữ mang thai và cho con bú không nên sử dụng. Nhân sâm có thể gây co thắt tử cung, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non. Ngoài ra, các thành phần trong nhân sâm cũng có thể đi vào sữa mẹ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh. Người bị bệnh tim mạch Nhân sâm có thể làm tăng nhịp tim, gây loạn nhịp tim ở những người có tiền sử bệnh tim mạch. Do đó, những người này cần thận trọng khi sử dụng nhân sâm, không nên dùng quá nhiều và quá thường xuyên tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Không phải ai cũng có thể sử dụng nhân sâm 1 cách thoải mái. Ảnh: Health line Người bị rối loạn tiêu hóa Những người có hệ tiêu hóa yếu, nhạy cảm có thể gặp phải các triệu chứng khó tiêu, đầy bụng, thậm chí tiêu chảy sau khi sử dụng nhân sâm. Điều này là do các thành phần hoạt tính trong nhân sâm có thể kích thích quá trình tiết dịch vị dạ dày, tăng nhu động ruột, gây ra những rối loạn cho hệ tiêu hóa. Nếu bạn thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau dạ dày, ợ chua, đầy hơi, khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy, hãy thận trọng khi sử dụng nhân sâm. Tốt nhất, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi dùng, để được tư vấn liều lượng và cách sử dụng phù hợp, tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Người bị mất ngủ Nhân sâm chứa ginsenosides, một hợp chất có tác dụng kích thích hệ thần kinh trung ương. Ginsenosides hoạt động tương tự như caffeine, giúp tăng cường sự tỉnh táo, tập trung và giảm mệt mỏi. Tuy nhiên, chính tác dụng này lại có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nếu bạn đang gặp vấn đề về giấc ngủ, không nên sử dụng nhân sâm, đặc biệt là vào buổi tối. Người đang sốt cao Khi cơ thể đang sốt, nhiệt độ bên trong tăng cao là một cơ chế tự nhiên để chống lại các tác nhân gây bệnh. Lúc này, việc sử dụng nhân sâm có thể làm tăng thêm nhiệt lượng trong cơ thể, khiến tình trạng sốt trở nên nghiêm trọng hơn, gây khó khăn cho quá trình hạ sốt và phục hồi. Hơn nữa, sốt cao thường đi kèm với các triệu chứng khác như đau đầu, mệt mỏi, chán ăn... Việc dùng nhân sâm trong trường hợp này có thể làm gia tăng các triệu chứng khó chịu, khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi hơn. Trẻ em dưới 14 tuổi Nhân sâm vốn được coi là "thần dược" bồi bổ sức khỏe, tuy nhiên, đối với trẻ em dưới 14 tuổi, việc sử dụng cần hết sức thận trọng. Ở độ tuổi này, hệ tiêu hóa và hệ thần kinh của trẻ vẫn còn trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện. Do đó, việc sử dụng nhân sâm, đặc biệt là khi dùng không đúng cách, có thể dẫn đến một số tác dụng phụ không mong muốn, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Theo VOV