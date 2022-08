Nguồn tiền từ đâu để làm đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ 170.000 tỉ đồng?

Trước đó, Bộ GTVT đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đường sắt chỉ đạo tư vấn khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, lấy ý kiến của các địa phương và các đơn vị có liên quan trong quý III và hoàn thiện trong quý IV tới đây để triển khai các thủ tục tiếp theo, phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư trước năm 2025 và triển khai đầu tư trước năm 2030.

Theo phương án nghiên cứu tiền khả thi do đơn vị tư vấn lập, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có điểm đầu là ga An Bình (Bình Dương), điểm cuối là ga Cái Răng. Chiều dài toàn tuyến khoảng 174km với 13 nhà ga, đi qua 6 tỉnh, thành gồm Bình Dương, TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Về quy mô đầu tư là đường đôi, sử dụng khổ đường sắt tiêu chuẩn 1.435mm, tốc độ thiết kế khoảng 190km/h cho tàu khách và 120km/h cho tàu hàng.

Với vận tốc trên, thời gian chạy tàu giữa TP.HCM - Cần Thơ sẽ được rút ngắn chỉ còn 75 - 80 phút thay vì đi đường bộ mất từ 3 - 4 giờ như hiện nay.

Tổng mức đầu tư đề xuất đến thời điểm tháng 6/2022 vừa qua khoảng 170.000 tỉ đồng (tương đương khoảng 7 tỉ USD). Tuy nhiên, theo Ban QLDA đường sắt, phương án tuyến đi qua sẽ có điều chỉnh do có tỉnh đang điều chỉnh quy hoạch. Do đó, tổng mức đầu tư sẽ còn thay đổi.