Người trên 50 tuổi nên ăn mấy quả trứng mỗi ngày?

Người lớn tuổi vẫn có thể ăn 1-2 quả trứng mỗi ngày như khi còn trẻ nhưng cần thỉnh thoảng kiểm tra sức khỏe để thay đổi phù hợp. Tờ Healthline cho rằng trứng là một trong số các thực phẩm lành mạnh nhất mà bạn có thể tìm thấy trên Trái đất do chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, selen và nhiều loại vitamin B. Tuy nhiên, đối với những người đã bước sang tuổi 50, chế độ ăn uống cần có những điều chỉnh nhất định, bao gồm cả việc ăn trứng. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên họ hạn chế hoặc loại bỏ một số thực phẩm. Hiệp hội Những người Mỹ đã nghỉ hưu (AARP) khuyến nghị người trên 50 tuổi cắt bỏ các loại thực phẩm mặn, nhiều đường và chế biến quá mức. Tương tự như vậy, WebMD cảnh báo nhóm cao tuổi về những mặt trái của thói quen ăn bánh mì trắng và mì ống trắng chứa nhiều carbohydrate "xấu". Trong khi đó, trứng không nằm trong danh mục thực phẩm cần cảnh giác. Trứng được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng nhưng không nhất thiết phải ăn trong mọi bữa. Bạn nên cân nhắc kết hợp trứng số lượng vừa phải cùng các loại thực phẩm bổ dưỡng khác để nấu món ăn ngon hợp khẩu vị. Một bài đánh giá đăng tải trên Nutrients ủng hộ việc ăn ít nhất 1 quả trứng mỗi ngày để cải thiện sức khỏe tổng thể. Các tác giả đánh giá, 7-14 quả trứng/tuần trong chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng có lợi cho hầu hết mọi người, giúp cung cấp protein chất lượng cao, bảo vệ khối lượng cơ nạc và cải thiện chất lượng bữa ăn. Chuyên gia dinh dưỡng Tony Castillo cho biết số lượng trứng phù hợp để ăn sau khi bạn bước sang tuổi 50 khác nhau tùy từng người. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, những người khỏe mạnh có thể ăn trung bình 7 quả trứng mỗi tuần. Chuyên gia Castillo đưa ra lưu ý: "Đối với người lớn tuổi có mức cholesterol bình thường, 2 quả trứng mỗi ngày là chấp nhận được như một phần của chế độ ăn tốt cho tim mạch”. Đối với người không ăn thịt, họ có thể tăng lượng trứng tiêu thụ, nhưng điều quan trọng là phải điều độ. Mặc dù bạn không cần giảm số lượng trứng chỉ vì qua 50 tuổi nhưng bạn vẫn phải thỉnh thoảng kiểm tra xem ăn trứng có thể gây ra vấn đề gì không. Theo ghi nhận của Phòng khám Mayo, dị ứng trứng (mặc dù không phổ biến) có thể xảy ra với mọi người khi lớn tuổi hơn. Do đó, tốt nhất bạn nên để ý đến bất kỳ dấu hiệu nào như đau bụng, phát ban sau khi ăn trứng. Ngoài ra, cách chế biến trứng cũng đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới tác dụng của loại thực phẩm này. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Susan Campbell, bạn cần tránh thêm chất béo động vật như bơ, mỡ lợn. Thay vào đó, nữ chuyên gia khuyên dùng chất béo như dầu thực vật. Nhờ đó, bạn có thể nhận được giá trị dinh dưỡng từ mỗi quả trứng mà không khiến bản thân gặp nguy hiểm do tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa. Theo VietNamnet