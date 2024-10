Người thân mất giữa lũ lụt, gia đình phải kê cao quan tài chờ nước rút

Do nước lũ dâng cao, cô lập nhiều địa phương tại Quảng Bình, một số gia đình không may có người qua đời đành phải kê cao quan tài, tạm hoãn việc an táng chờ nước rút. Bà V.T.H., ở thôn Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy lâm bệnh đã lâu, chiều 26/10, bà qua đời. Gia đình đã lên kế hoạch tổ chức lễ tang và an táng vào sáng 28/10. Tuy nhiên, tại huyện Lệ Thủy những ngày qua có mưa lớn, kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số 6, gây ngập lụt, chia cắt trên diện rộng, gia đình bà H. đành phải hoãn việc tổ chức an táng cho người quá cố. Không may có người thân qua đời giữa lúc lũ lụt, nhiều gia đình đành phải kê cao quan tài, chờ nước rút mới có thể làm lễ an táng (Ảnh: Dũng Nguyễn Quân). Căn nhà của gia đình bà H. là nhà cấp 4, bị ngập sâu nên người thân đã đưa quan tài của bà đến nhà người con trai ở vị trí cao hơn, chờ nước rút sẽ tổ chức di quan, an táng theo phong tục địa phương. Không chỉ bà H. tại huyện Lệ Thủy còn có trường hợp ông H.V.P., trú thị trấn Kiến Giang và bà cụ tên H., trú thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy cũng qua đời. Ông P. và bà cụ H. không may qua đời vào ngày 28/10, tuy nhiên do tình hình mưa lũ tại huyện Lệ Thủy phức tạp, nước ngập lụt tứ phía nên các gia đình phải tạm hoãn việc tổ chức hậu sự. Lãnh đạo xã Lộc Thủy cho biết, sau khi nắm bắt thông tin bà cụ không may qua đời giữa lúc lũ lụt, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ thân nhân kê cao quan tài, lo hương khói chu đáo cho người quá cố. Khi nước lũ rút, gia đình sẽ tổ chức hậu sự và an táng người quá cố. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại vùng "rốn lũ" huyện Lệ Thủy, tối 28/10, thời tiết tiếp tục có mưa, nước dâng chậm. Tại nhiều khu vực, mực nước lũ chỉ còn cách mực nước trận lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,5-0,8m. Chiều tối 28/10, mực nước lũ tại huyện Lệ Thủy vẫn tiếp tục dâng cao (Ảnh: Tiến Thành). "Hiện nay nhà tôi nước đã lên cao hơn 1m, chỉ còn cách vạch nước lũ năm 2020 khoảng 50cm. Hy vọng trời ngớt mưa, để nước rút dần. Người dân chúng tôi lại thêm một đêm thức trắng để canh lũ", anh Ngô Mậu Tình, trú tại xã An Thủy chia sẻ. Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, tính đến 17h ngày 28/10, địa phương này có gần 30.000 nhà dân bị ngập lụt; 58 thôn, bản bị chia cắt; các tuyến đường giao thông bị ngập tại 84 điểm; sạt lở 13 điểm; 3 tàu cá bị chìm; sạt lở 1,5km kè biển… Nhiều làng mạc tại huyện Lệ Thủy ngập trong nước lũ (Ảnh: Tiến Thành). Tại Quảng Bình đã có 1 người tử vong, 1 người mất tích do nước cuốn trôi. Nước lũ dâng cao, gây ngập nhiều làng mạc khiến đời sống bà con gặp nhiều khó khăn. Nhằm ứng phó với diễn biến của mưa lũ, các địa phương tại Quảng Bình đã di dời 1.205 hộ/3.522 nhân khẩu ở các địa phương, như: Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới. Các địa phương cũng sẵn sàng nhân lực, vật lực, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.