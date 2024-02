Người phụ nữ lừa chạy án, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của đồng nghiệp

Tuy nhiên, sau thời gian chuyển tiền thì anh T. mới phát hiện mình bị đồng nghiệp lừa nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an TP Đà Nẵng.

Tiếp nhận tin báo của anh T., Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố và phối hợp với Phòng 6 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) để xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ.

Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác định hành vi của Ngân có yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên truy bắt.

Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận hành vi và cho biết toàn bộ số tiền nhận từ anh T. đã tiêu xài hết.