Người đàn ông thoát chết sau một đêm bám cột đèn giữa mưa lũ ở Quảng Bình

Bị lật đò, ông D. huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) phải bám vào cột đèn giữa mưa lũ suốt cả đêm, đến sáng nay, người này được một cán bộ điện lực đi thuyền qua phát hiện, cứu sống. Sáng 29/10, lãnh đạo xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận một người dân địa phương may mắn được cứu sống sau khi bị lật đò trong mưa lũ. Người này là ông T.V.D. (58 tuổi), trú tại xã Xuân Thủy. Theo vị lãnh đạo xã, khoảng 17h30 ngày 28/10, ông D. đi đò từ xã Xuân Thủy đến xã Mai Thủy (huyện Lệ Thủy) để mua xăng. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao, gió lớn, chiếc đò của ông D. bị lật. Bị lật thuyền, ông D. may mắn bám được vào cột đèn (Ảnh: Điện lực Lệ Thủy). Chật vật giữa dòng nước lũ, ông D. cố gắng bám vào cột đèn đường và trụ lại suốt cả đêm. Đến sáng 29/10, anh Lê Văn Thắng, cán bộ điện lực huyện Lệ Thủy trên đường đi thuyền đến cơ quan và một số người dân địa phương đã phát hiện sự việc và giải cứu thành công ông D. Ông D. được đưa về trụ sở điện lực huyện Lệ Thủy. Tại đây, ông D. được cung cấp thực phẩm, nước uống, sức khỏe đã ổn định. Sức khỏe của ông D. (bên phải) đã ổn định (Ảnh: Điện lực Lệ Thủy). Đến sáng nay (29/10), nước tại "rốn lũ" huyện Lệ Thủy đang xuống, tuy nhiên lũ rút chậm nên gần 20.000 nhà dân tại địa phương này vẫn ngập trong nước. Chính quyền địa phương tổ chức các điểm tiếp nhận cứu trợ, huy động thuyền nan để đưa vào vùng lũ. Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 6, tại Quảng Bình có 1 người tử vong và 3 người mất tích. Lực lượng chức năng đang triển khai phương tiện tìm kiếm các nạn nhân.